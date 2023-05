Stad Roeselare zet strijd tegen homofobie in de kijker met regenboogkoekjes

17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, ook wel IDAHOT genoemd. In het kader van de strijd tegen homo- en transfobie organiseert de stad drie weken lang verschillende activiteiten rond het thema veiligheid.

De stad deed in 2021 een bevraging bij het Roeselaarse Regenboognetwerk. “Toen gaven de leden van de LGBTQIA+-gemeenschap aan dat veiligheid een belangrijk werkpunt is”, zegt schepen van Gelijke Kansen Michèle Hostekint (Vooruit). “Vaak voelen zij zich niet veilig op straat en hebben ze schrik om uitgescholden te worden of het slachtoffer te worden van gaybashing.”

Koekjes

Aan de hand van enkele sensibiliserende activiteiten wil de stad het thema nu in de kijker zetten. Dinsdag deelde het Regenboognetwerk koekjes uit op de markt. Op donderdagavond 11 mei is er in samenwerking met ARhus een infoavond. Daarnaast organiseert de stad op 17 mei een omstaanderstraining waarbij omstaanders leren omgaan met verschillende vormen van discriminatie. Hoogtepunt van het Roeselaarse IDAHOT-programma is een gratis lezing van VRT-nieuwsanker Riadh Bahri op dinsdag 23 mei in De Spil. Bahri werd in 2021 zelf het slachtoffer van gewelddadige homohaat toen hij in Brussel op straat wandelde. Op donderdag 25 mei wordt de IDAHOT-maand afgesloten met het maandelijkse Regenboogcafé in ARhus.