Stad Roeselare vraagt met getuigenissen aandacht voor strijd tegen racisme

Het stadsbestuur wil paal en perk stellen aan racisme. Daarom organiseren ze verschillende activiteiten rond de Internationale Dag tegen racisme. Op zaterdag 25 maart getuigen slachtoffers van discriminatie in ARhus.

Gelijkekansencentrum UNIA ontving in het afgelopen jaar 31 klachten van racisme in Roeselare. “Dat zijn er 31 te veel”, zegt schepen van Gelijke Kansen Michèle Hostekint (Vooruit). “Het werkelijk aantal mensen dat met racisme wordt geconfronteerd, ligt ongetwijfeld veel hoger.”

De stad sloot zich in 2020 al aan bij de European Coalition of Cities against Racism. In het kader van de Dag tegen racisme is er de levende bibliotheek waar mensen hun verhaal vertellen. “We beperken ons niet tot jaarlijkse acties in de periode rond 21 maart, de Dag tegen racisme. Vorig jaar organiseerden we al dialoogtafels Samen tegen racisme. Uit die gesprekken kwamen verschillende aanbevelingen naar voor waar we inmiddels mee aan de slag gingen. Zo ondersteunen we in 2023 leerkrachten in het omgaan met diversiteit en zetten we extra in op toegankelijke dienstverlening voor iedereen.”

Omstaanders

Dit voorjaar organiseert de stad ook een gratis reeks trainingen voor omstaanders. Deelnemers leren hoe ze gepast kunnen reageren op discriminatie als ze daarvan getuigen zijn.