Stad Roeselare ontvangt label Sportbedrijf met Fit4Work waarbij medewerkers aangemoedigd worden te bewegen

Stad Roeselare ontvangt het Label ‘Sportbedrijf’ voor Fit4Work, een intern programma voor medewerkers van Stad Roeselare met focus op gezondheid, sport en bewegen. De overhandiging vond plaats in de judozaal van het Sportstadion tijdens een Fit4Work activiteit.

Fit4Work is een activiteitenaanbod voor werknemers van Stad en OCMW Roeselare die inzet op bewegen, gezonde voeding en mentale gezondheid:.

– Bewegen: initiatie paddel, baantjeszwemmen, wandelen, core, spinning, …

– Gezondheid: wekelijks verse soep, gezonde recepten, ochtendwandeling gevolgd door gezond ontbijt, …

– In balans: workshop veerkracht, yoga, …

“Het is een projectteam van collega’s #VANRSL die het aanbod samenstelt en als medewerkers-zijnde goed aanvoelt wat er leeft binnen de organisatie. Stad Roeselare zet in op de gezondheid van z’n werknemers en verdient die investering ruimschoots terug: medewerkers zijn fitter, gezonder, voelen zich beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en dus ook productiever”, horen we van schepen José Debels.

Label Sportbedrijf van Sport Vlaanderen

Ondernemingen die investeren in de gezondheid van zijn werknemers kunnen van Sport Vlaanderen het Label Sportbedrijf bekomen. Daarbovenop kunnen die bedrijven nog meedingen naar de Sportbedrijf-Award en de eer om hun bedrijf ‘Sportbedrijf van het jaar’ te mogen noemen.

Het label Sportbedrijf mag stad Roeselare twee jaar lang gebruiken. Het label toont dat Stad Roeselare een engagement aangaat naar zijn werknemers waarbij de focus ligt op gezondheid, sporten en bewegen. En dat de genomen initiatieven daarin kwaliteitsvol werden bevonden door Sport Vlaanderen.