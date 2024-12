Stad Oostende stelt verbod op vuurwerk in tijdens kerst- en eindejaarsperiode

Voor de algemene veiligheid en in het belang van de dieren benadrukt de Stad Oostende dat er een verbod op vuurwerk geldt. Meer zelfs, van vrijdag 20 december 2024 tot en met 5 januari 2025 wordt het bezit, het vervoer, het voorbereiden en het ontsteken van pyrotechnische artikelen door particulieren uitdrukkelijk verboden. De stad keurde daarvoor een burgemeestersbesluit goed.

De laatste tijd lopen er bij Politie Oostende alsmaar vaker meldingen binnen van burgers die wijzen op overlast veroorzaakt door luide knallen van vuurwerkbommen. Het gaat daarbij vaak om vuurwerktypes waarvan de ver- en aankoop in België verboden is. De stedelijke verordening rond orde en veiligheid bepaalt bovendien dat het op het hele grondgebied van Oostende verboden is om vuurwerk af te steken zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Burgemeester of van het College van Burgemeester en Schepenen. Het vorige Stadsbestuur besliste in november 2024 om het professionele Eindejaarsvuurwerk op het Groot Strand te laten doorgaan.

Veiligheid en dierenwelzijn voorop

Voor de algemene veiligheid en in het belang van de dieren benadrukt de Stad Oostende het algemeen verbod op vuurwerk uitdrukkelijk. Daarbij neemt de Stad ook extra maatregelen in de kerst- en nieuwjaarsperiode: van vrijdag 20 december 2024 tot en met zondag 05 januari 2025 is het bezit, het transport, het voorbereiden en het ontsteken of doen knallen van vuurwerk door particulieren verboden. Deze maatregel geldt op het openbaar domein, maar moet evenzeer geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s vanop privaat terrein voorkomen. De Stad Oostende neemt hiermee ook de vraag van Vlaams minister Ben Weyts, om het ongecontroleerd afsteken van vuurwerk aan banden te leggen, ter harte.

Wie ondanks het verbod toch vuurwerk afsteekt, veroorzaakt flink wat geluidshinder voor omwonenden en dieren én kan ernstige ongevallen zoals gehoorschade, brandwonden of lichamelijk letsels veroorzaken. Elk jaar opnieuw zijn er slachtoffers van ongecontroleerd afgeschoten vuurwerk. Ook op dieren heeft het afsteken van vuurwerk impact, met trauma’s of het uitbreken door de luide knallen tot gevolg.

Veilig eindejaar

Het burgemeestersbesluit treedt in werking op vrijdag 20 december en loopt tot en met zondag 05 januari 2025. De politie zal in de kerst- en eindejaarsperiode gepast toezicht houden op het bezit, vervoer en afsteken van vuurwerk. Overtreders riskeren een GAS-boete tot maximum 250 euro. De Politie kan de aangetroffen pyrotechnische artikelen in beslag nemen en desgevallend vernietigen.

De Stad Oostende en Politie Oostende wensen alle inwoners een gezellige, warme en ook veilige kerst- en eindejaarsperiode.