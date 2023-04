Stad neemt deel aan Maai Mei Niet-campagne en Vlaams kampioenschap tegelwippen

Onder de noemer ‘Wild#VANRSL’ lanceert de stad verschillende initiatieven tegen de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Zo worden bermen en groenzones in mei niet gemaaid en kiest de stad voor ontharding door deel te nemen aan het Vlaams kampioenschap tegelwippen.

Met de Klimaatswitch#VANRSL gaat de stad Roeselare al enkele jaren de strijd aan met de klimaatverandering. “De komende periode zetten we onder de noemer Wild#VANRSL opnieuw enkele initiatieven in de kijker”, aldus schepen van Klimaat en Duurzaamheid Michèle Hostekint (Vooruit).

Zo neemt de stad deel aan de Maai Mei Niet-campagne, waarbij opgeroepen wordt om in mei niet of creatief te maaien. “Geef je grasmaaier een maandje rust en zie planten, bloemen en insecten voor je ogen opleven. Met de stad zullen we bermen en groenzones een maand niet maaien. Op het De Coninckplein zie je dan weer een sterk staaltje van creatief maaien”, aldus de schepen.

Ontharden

Daarnaast trekt de stad ook de kaart van het ontharden. Zo schreef Roeselare zich in voor het Vlaams kampioenschap tegelwippen. “Wip die overbodige tegels en vervang ze door gras, bloemen, bomen of een geveltuin. Op die manier maken we Roeselare klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten en koeler op warme dagen.”

De stad maakt binnenkort zelf werk van een groot onthardingsproject. Zo wordt de Moermanparking een groene oase vlak in het centrum van de stad.