Stad Lo-Reninge investeert in mobiel podium

De stad Lo-Reninge kocht een mobiel podium aan in het kader van het Leader-project ‘Welkom in de Groene Driehoek’. Een investering waarvan ook lokale verenigingen en besturen van de buurgemeentes gebruik mogen maken.

De aankoop werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Burgemeester Lode Morlion: “We zullen het podium onder meer gebruiken voor eigen organisaties zoals De Lukkefeesten en de muzikale optredens tijdens de maanden juli en augustus naar aanleiding van Dé Zomer van Lo-Reninge. Maar ook verenigingen van Lo-Reninge en de lokale besturen en verenigingen van Alveringem, Houthulst en Vleteren zullen er gebruik kunnen van maken.”

Het mobiele podium meet 6,25 meter op 4,30 meter en is overdekt. Indien nodig, kan het uitgebreid worden met onder meer een aluminium buis voor het ophangen van projectoren, een gereedschapskoffer met waterpas en reserveonderdelen, voor- en zijdoeken, podiumelementen met antislip en een regelbare trap. “Het stadsbestuur van Lo-Reninge hoopt met deze investering de verenigingen en inwoners extra te stimuleren tot het organiseren van evenementen”, geeft de burgemeester nog mee.

Schepen Wout Cornette licht het initiatief toe: “Het podium is onderdeel van het Europees Leaderdossier (Lo-Reninge, het groene hart van de Westhoek) dat ik vorig jaar vanuit de toeristische dienst, stad Lo-Reninge indiende. We krijgen 50 % subsidie bij de uitgaven in het kader van dit dossier. De basishuurprijs van het podium is 300 euro. Plaatsen en terughalen door onze technische dienst is inbegrepen. Ook onze buurgemeenten Alveringem, Vleteren en Houthulst, evenals in deze 3 gemeenten erkende verenigingen kunnen het podium huren. Voor een verplaatsing buiten de gemeentegrenzen rekenen we aanvullend 150 euro aan. Erkende verenigingen binnen Lo-Reninge genieten van een voordeeltarief huur van 100 euro. Ook privé-organisaties, bedrijven en ondernemers van Lo-Reninge kunnen het podium tegen het basistarief huren, op voorwaarde dat de activiteit die ze organiseren een publiek karakter heeft. De huurprijs van een dergelijk podium op de privémarkt bedraagt trouwens meer dan 1.000 euro. Doelstelling van deze aankoop is de organisatie van culturele activiteiten aanmoedigen en financieel ondersteunen.”