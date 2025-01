Stad krijgt bel van vroegere belleman Mon Velle cadeau

Dankzij Kristin Verhoustraete uit Brugge heeft het stadsbestuur vanaf nu de bel van de vroegere belleman Mon Velle in zijn bezit. Kristin deed de klokvormige bel cadeau. De overhandiging had vorige vrijdag in het oud-stadhuis plaats, waar een delegatie van het Vrijetijdshuis ze in ontvangst nam.

22 jaar in de kelder

Raymond Verhoustraete, de grootvader van Kristin, gaf destijds les in het Torhoutse land- en tuinbouwonderwijs. Kort na de Tweede Wereldoorlog zat hij op een gegeven moment samen met Mon Velle op café. De belleman had geen geld bij om zijn consumpties te betalen en vroeg Raymond om het bedrag voor te schieten. Mon gaf zijn bel als onderpand, maar zou het ding nooit meer komen ophalen. Zo bleef de bel van Velle in handen van Raymond en later van diens zoon Roland Verhoustraete, de vader van Kristin.

“Uiteindelijk kwam de fameuze bel in de kelder van ons huis terecht, waar ze 22 jaar onaangeroerd is blijven staan”, vertelt Kristin, die 40 jaar in Torhout heeft gewerkt in wat nu CAW heet (het vroegere Teledienst). “Recent hebben we ons huis gerenoveerd en ik besloot de bel uit de kelder te halen en aan de stad Torhout te schenken. Wat nu daadwerkelijk gebeurd is.”

Bertje Becelaere

Op 4 mei 1945 liep Mon Velle nog een laatste keer met zijn bel door de Torhoutse straten om de mensen op te roepen om hun huizen te bevlaggen en feest te vieren. Albert Becelaere was namelijk thuisgekomen na zware beproevingen in een gevangenenkamp in Duitsland. Bertje, zoals iedereen hem noemde, werd rondgevoerd in een open rijtuig en luid toegejuicht.

“De bel is een herinnering aan die blijde gebeurtenis van straks 80 jaar geleden”, zegt Ilona Verlinde van het Vrijetijdshuis. “We zullen de bel in het oud-stadhuis in een vitrinekast exposeren, zodat iedereen ze van nabij kan bekijken. Zo kan de hele bevolking genieten van de schenking van Kristin. De bel zal zorgvuldig bewaard worden.” (JS)