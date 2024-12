Stad Kortrijk voorziet 12.500 euro voor noodhulpsituaties

Naar aanleiding van de humanitaire rampen in Soedan, Libanon, Oost-Congo en Gaza, kreeg Stad Kortrijk de vraag voor ondersteuning van verschillende organisaties die mensen wereldwijd helpen in levensbedreigende situaties. De stad voorziet jaarlijks 12.500 euro voor noodhulpsituaties. Dat bedrag wordt dit jaar geïnvesteerd in de werkzaamheden van het Rode Kruis, Oxfam Solidariteit, vzw Muzuri en Artsen Zonder Grenzen.

De stad voorziet binnen het budget voor elke humanitaire onderneming 2.500 euro. Eerder dit jaar werd reeds 2.500 euro voorzien voor Artsen Zonder Grenzen voor de noodhulp in Gaza. De middelen gaan naar erkende vzw’s. “Zo zijn we honderd procent zeker dat de middelen goed terecht komen en het verschil maken ter plaatse”, zegt Maxim Veys, schepen van Mondiaal Beleid.

“Noodhulp is een klein bedrag op de totale begroting van de stad, maar voor de mensen voor wie het bestemd is, kan het levensreddend zijn. Deze noodhulp is immers bedoeld voor mensen in de wereld die zich in de meest kwetsbare en levensgevaarlijke situaties bevinden, zoals oorlogsgebied of regio’s die te maken hebben met grote overstromingen of aardbevingen. Als mensen daar lokaal de hulp krijgen die ze nodig hebben, zijn ze niet genoodzaakt om te vluchten naar andere landen.”

Rode Kruis

In Soedan zijn na een jarenlang conflict tussen twee militaire groepen 8,2 miljoen mensen zijn op de vlucht. De situatie wordt steeds kritieker door reeds bestaande uitdagingen waarmee Soedan wordt geconfronteerd, waaronder economische instabiliteit, klimaatverandering en aanhoudende droogte. Samengeteld hebben 24,8 miljoen mensen dringend nood hebben aan humanitaire hulp. Het Rode Kruis ondersteunt de hulpinspanningen van de Soedanese Rode Halve Maan. De activiteiten omvatten voornamelijk eerste hulp en medische zorg, de distributie van voedsel, medicijnen en andere basisbenodigdheden.

Oxfam Solidariteit

In Libanon is er een escalerende crisis aan de gang. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor Israëlische luchtaanvallen. Oxfam Solidariteit is al jaren werkzaam in de regio om mensen te voorzien van hun eerste levensbehoeften, schoon drinkwater en hygiënekits.

Muzuri

De Vlaamse humanitaire organisatie Muzuri voorziet noodhulp in de stad Goma, in de Democratische Republiek Congo. De stad wordt belegerd door rebellengroepen. Daardoor hebben de inwoners van de stad te kampen met hongersnood en epidemieën in de omliggende kampen waar mensen zich in veiligheid proberen te brengen. De vzw voorziet voedsel- en medische hulp voor 5.000 ontheemde kinderen in de regio.

Artsen Zonder Grenzen

In Gaza zijn bijna geen ziekenhuizen meer operationeel, de tekorten aan basisvoorzieningen en medische benodigdheden nemen toe, steeds meer mensen raken ondervoed en besmettelijke ziektes verspreiden zich steeds sneller. Artsen Zonder Grenzen is ter plaatse om medische en chirurgische hulp te voorzien.