Stad Izegem en Prizma-scholengroep onderzoeken hoe ze nieuwe sporthal kunnen delen

De Prizma-scholengroep koestert plannen voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site van Campus IdP en Middenschool Izegem. De stad toont alvast interesse in een samenwerking, zodat de sporthal mogelijk na de schooluren voor sportverenigingen opengesteld kan worden.

Het was N-VA-raadslid Karen Pollefeyt, in het dagelijks leven zelf actief als personal trainer, die op de gemeenteraad een vraag rond het dossier stelde. “Beide scholen hebben plannen om hun huidige verouderde sporthal aan de Dirk Martenslaan te vervangen door een nieuwe sportzaal en sanitaire voorzieningen”, zegt ze. “Deze geplande nieuwbouw kan een uitstekende opportuniteit zijn voor de stad om een nieuwe sporthal na de schooluren ter beschikking te stellen aan sportverenigingen, bovenop de huidige stedelijke sportzalen. De stad zou mee kunnen investeren in de zaal, of ze na de uren huren, maar ze kan ook bouwen met een recht van opstal en de sporthal laten inhuren door Prizma…”

De vorige bestuursploeg van N-VA en CD&V zaten vorig jaar al samen met de school om het onderwerp te bespreken. “Beide scholen waren na afloop principieel akkoord om samen te werken met de stad en daartoe een zaal te bouwen met de afmetingen van de huidige blauwe zaal, de grootste sporthal van de stad”, zegt Pollefeyt. “De manier van samenwerken moest toen nog bekeken worden. De voorkeur leek toen wel eerder te gaan naar een bouw door Prizma en een huur door de stad. Voor onze partij is het heel helder: als de stad kan participeren om zo de sporthaluren maximaal uit te breiden zonder zelf een extra nieuwe sporthal te moeten betalen, dan is dat een grote opportuniteit. Onze uit hun voegen barstende sportclubs en duizenden Izegemse sporters kunnen er enkel wel bij varen.”

Nooit genoeg ruimte om te sporten

Schepen van Financiën Filip Buyse (Vlaams Belang) beaamt het belang van een samenwerking. “In onze beleidsvisie gaven we al aan dat we infrastructuur van scholen kunnen openstellen voor sportclubs”, zegt hij. “Er is bij de stad geen overschot aan ruimte en nu geeft een school aan hierin te willen investeren. We zouden gek zijn om niet in zo’n verhaal mee te gaan. Je kan nooit genoeg ruimte hebben om te sporten.”

“In december zaten we een eerste keer samen met Prizma en begin maart volgt een nieuw overleg. Er is al een scenario met de dienst Omgeving afgetoetst, maar toen was er nog een gebrek aan een financiële raming. Begin maart hopen we de ontbrekende puzzelstukjes te kunnen invullen.” De schepen gaf ook mee dat de plannen met de school geen impact zouden hebben om het Masterplan Sport, dat naast een nieuw zwembad ook voorziet in nieuwe sporthallen op de site Krekel-Noord.

Jean-Paul Vallaeys, voorzitter van de Prizma-scholengroep, beaamt de bouwplannen. “Maar die zitten nog in een embryonale fase”, stelt hij. “Er zijn zelfs nog geen precieze plannen uitgetekend. De invulling moet dus nog vorm krijgen en zelfs de aanvraag van subsidies hangt daar van af. Het is sowieso een project dat nog enige jaren op zich zal laten wachten”, geeft hij nog mee.