Stad investeert 100.000 euro in bezoekerscentrum Volkssterrenwacht: “Beleef de kosmos als nooit tevoren”

In Beisbroek is het vernieuwde bezoekerscentrum van de Volkssterrenwacht voorgesteld. Voor de renovatiewerken stelde de Stad Brugge een investeringssubsidie van 100.000 euro ter beschikking. “Die blijvende aandacht voor vernieuwing heeft in ons 40-jarig bestaan steeds voor een gestage groei gezorgd”, zegt educatief medewerker Rinus Holvoet.

Volkssterrenwacht Beisbroek, opgericht in ‘84, tekende de laatste jaren een positieve evolutie op. “Ons bezoekerscentrum Cozmix kende inderdaad een mooie toename”, bevestigt educatief medewerker Rinus Holvoet. “Er is uiteraard wel een dipje geweest omwille van de coronacrisis, maar in 2023 zal zo goed als zeker een nieuw record gevestigd worden. Waar we vorig jaar in totaal zo’n 14.000 bezoekers over de vloer kregen, staat de teller nu al op 4.400 en we zijn nog maar twee maanden ver in het nieuwe jaar. Niet alleen in de individuele bezoekers zien we overigens een toename, ook de scholen hebben opnieuw massaal de weg teruggevonden.” De sterrenwacht groeide in die bijna 40 jaar uit tot een heus science center. Het is in de ruime Brugse regio nog steeds de enige organisatie die zich toelegt op de popularisatie van de exacte wetenschappen – sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwanten – voor een breed doelpubliek. “Door de intensieve werking van de afgelopen jaren, drong zich een stevige opfrisbeurt van ons bezoekerscentrum op. Die werken zijn nu afgerond”, aldus Rinus. Zo werden in het planetarium de vloerbekleding en expositieruimte vernieuwd en de zetels geherstoffeerd. De ruimte binnenin de toren werd voorzien van een gepaste, sterrenkundige aankleding en er werd een bijkomende tentoonstelling uitgewerkt omtrent de machten van tien. Bezoekers krijgen er een beter beeld van de uitgestrektheid van de kosmos. Boven de toreninkom werd een nieuwe allsky-camera geïnstalleerd die permanent de hemel boven het domein in de gaten houdt. In het observatorium kan je voortaan ook het luchtruim afspeuren door het night vision oculair bij de telescopen. “Een innovatieve techniek die zorgt voor een deepsky-waarnemingservaring”, klinkt het.

Nieuwe voorstellingen

Zowel in het observatorium als het planetarium werden tot slot nog enkele andere nieuwigheden geïntroduceerd. “Ons aanbod fulldome shows werd uitgebreid met twee sprankelende nieuwe voorstellingen. In Het ontstaan van de Aarde herbeleef je het ontstaan van het zonnestelsel. Meer nog dan vroeger, zullen de bezoekers er ondergedompeld worden in de wervelende beelden”, aldus nog Rinus Holvoet. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een belangrijke financiële incentive van het Brugse stadsbestuur, waarvoor de vzw de stad zeer dankbaar en erkentelijk is. “Zonder deze steun zouden de vernieuwingen immers financieel niet haalbaar zijn geweest”, klinkt het.