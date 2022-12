Stad Brugge pakt uit met special met 83 cadeautips voor eindejaar

Het Centrummanagement van Stad Brugge pakt dit eindejaar uit met een heuse Cadeauspecial. Daarin vind je liefst 83 cadeautips van evenveel handelszaken.

In deze nieuwe uitgave, in de vorm van een krant, ontdekt de lezer verborgen parels, gevestigde waarden, nieuwe adresjes en de leukste en meest originele cadeautrends. Van juwelen over culinaire verwennerijen, outfitinspiratie en interieurdecoratie tot leuke hebbedingetjes.

“We blijven Brugge op de kaart zetten als vernieuwende en verrassende shoppingstad. De eindejaarsperiode is hiervoor het ideale moment. Ook nu weer staan er heel wat nieuwe zaken in deze special”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). “De trendy uitstraling van het krantje – dat we hier voorstellen in de bekende kerstdecoratiezaak De Witte Pelikaan – toont alvast dat Brugge veel meer is dan een historische stad.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst erop dat de lokale ondernemers het DNA vormen van het kernwinkelgebied. “We zetten ze op deze wijze graag in de kijker”, klinkt het. De Cadeauspecial bestaat uit 24 kleurrijke pagina’s in krantenformaat. Er worden 45.000 exemplaren van verspreid over de hele provincie. Je vindt het krantje ook terug in heel wat handelszaken en toerismepunten in het centrum. Daarnaast is het magazine ook digitaal te lezen.

(PDV/foto Davy Coghe)