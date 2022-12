Stad Brugge in de bres voor Oekraïense stad Kopychyntsi

Stad Brugge, OCMW / Mintus en AZ Sint-Jan bieden materiële hulp aan Kopychyntsi, een stad met zo’n 6.500 inwoners in het Westen van Oekraïne, maar die sinds de Russische invasie ongeveer 7.000 vluchtelingen uit andere Oekraïense gebieden moet zien op te vangen. De nood aan materiaal is dan ook groot.

Burgemeester Dirk De fauw lichtte dinsdag een en ander toe in het stadhuis, waar hij ook de eerste goederen overhandigde aan Bogdan Kelichavyi, burgemeester van Kopychyntsi. “Het gemeentelijk ziekenhuis van Kopychyntsi is gelegen aan de E85, een internationale route. Veel Oekraïners maken gebruik van dit ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft 100 bedden en bedient ongeveer 65.000 mensen en wil continu paraat staan voor de mogelijke instroom van gewonde soldaten of inwoners. De nood aan materiaal in deze regio is dan ook groot. Al van bij de start van de oorlog in Oekraïne blijven we niet blind voor het leed en de miserie van de Oekraïense bevolking. In de voorbije periode hebben we onze schouders al onder verschillende hulpacties en initiatieven gezet. We vinden het ook belangrijk dat we de mensen ter plaatse hulp kunnen bieden. We hebben een rondvraag gedaan bij stadsdiensten, bij OCMW / Mintus en bij het AZ Sint-Jan welke goederen ze kunnen geven als hulp. Het resultaat is indrukwekkend.”

Mintus-voorzitter en schepen van Sociale Zaken Pablo Annys: “Het gaat onder meer om 60 laptops, 15 desktops, medisch materiaal, materiaal voor het onderhoud van het openbaar domein, 80 fietsen en schoolmateriaal. Aanvullend deden we bij het OCMW ook een interne oproep voor kledij en schoeisel, om de wintermaanden te overbruggen. Zo kunnen we op korte termijn bepaalde dringende noden al inwilligen.”

Naast de eerste opvang zet het stadsbestuur van Kopychyntsi ook in op projecten om er voor te zorgen dat vluchtelingen hun leven weer kunnen opbouwen. Zo zijn er nu ook een aantal werkplaatsen waar ze aan de slag kunnen of nieuwe vaardigheden kunnen leren en zo opnieuw een inkomen kunnen verwerven.

Vruchtbaar gesprek

De man die aan de basis ligt van de Brugse hulpverlening aan Kopychyntsi is Colin Beheydt, algemeen directeur van Stad Brugge en OCMW Brugge. Sinds begin oktober is Colin Beheydt vicevoorzitter van de ‘International City Management Association’ (ICMA), zeg maar de internationale organisatie van stadssecretarissen. Op een recent ICMA-congres ontmoette Colin burgemeester Bogdan Kelichavyi, die hem vertelde over het leed dat de oorlog in zijn land veroorzaakte en de noden die er zijn. Dit gesprek vormde de aanleiding voor verdere contacten tussen Brugge en Kopychyntsi om een hulpactie te organiseren en materiaal in te zamelen. (CGRA)