Stad Brugge biedt loods ‘De Bond’ te koop aan

Stad Brugge gaat over tot de verkoop van het pand ‘De Bond’, gelegen aan de Buiten Smedenvest 1 te Brugge. Het pand, dat deel uitmaakt van de Brugse stadsomwalling – een UNESCO-werelderfgoedgebied, wordt aangeboden vanaf 1.284.000 euro.

“De koper zal binnen een jaar na aankoop een omgevingsvergunning moeten aanvragen voor restauratie, herbestemming en sloop. De verkoop biedt kansen voor nieuwe invullingen, zoals kantoren, commerciële ruimtes of andere functies die de aantrekkingskracht van deze historische site versterken”, aldus schepen van Patrimoniumbeheer Pieter Marechal.

De loods ‘De Bond’, oorspronkelijk gebouwd in 1861–1862 als katoen- en wolweverij, heeft in de loop der jaren verschillende functies vervuld. Meest recent werd het pand ingezet voor het project ‘At Rise of Curtain’ tijdens de Triënnale. (CGRA)