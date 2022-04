Sportraad Poperinge vierde vijftigste verjaardag

In de zaal van De Kouter vierde de Stedelijke Sportraad het vijftigjarig bestaan. “Eigenlijk bestaan we 52 jaar, maar door corona moest deze happening twee keer uitstellen”, zei voorzitter Paul Verstraete. Wielrenner en koersanalist Sven Nys gaf een lezing, en stelde zijn boek ‘Herontdek jezelf’ voor.

“In 1970 werd een eerste bestuur opgericht, maar de stad had toen nog geen echte visie op sport. De meeste mensen verrichtten toen zwaar fysisch werk, en waarom zou men daarna nog gaan sporten? Wel waren er toen veel kijksporten, zoals voetbal, die veel toeschouwers lokten.

Er waren bloeiende schuttersverenigingen en veel wielerwedstrijden, en iets later werden volleybalploegen zoals Roevo en Povo actief. Door de atletiek kwam er nog meer actieve sport. De stad kreeg met Maurits Naessen een eerste schepen van Sport begin jaren ‘70”, vertelde de voorzitter.

“Met de bouw van een zwembad, een sporthalle en een zaal voor gevechtssporten kwam er steeds meer infrastructuur en accommodatie. Namen noemen van alle pioniers en verdienstelijke personen zou mij veel te ver leiden, maar toch wil ik hier gangmaker Luc Louwagie (gedurende 34 jaar) en Luc Bourée (35 jaar lid van de Sportraad) speciaal vernoemen”, aldus nog Paul Verstraete.

Masterplan

“Op het vlak van sport liggen er heel wat ambities op tafel voor de komende jaren. Een eerste is het verder uitbouwen en optimaliseren van degelijke sportinfrastructuur. De voorbije jaren werd er door vorige besturen flink geïnvesteerd, onder meer onder impuls van een sterke sportraad”, zei Sportschepen Klaas Verbeke (CD&V).

“Met ons gloednieuwe Masterplan sportzone – het resultaat van een mooi traject waarin veel ruimte was voor inspraak en participatie – trekken we die lijn door. Het Masterplan voorziet niet alleen in de bouw en aanleg van nieuwe infrastructuur, maar bevat ook heel wat elementen om van Don Bosco een frisser, groener, moderner en toegankelijker sportpark te maken, met veel aandacht voor kwalitatieve vrijetijdsbeleving en duurzaamheid”, aldus nog de schepen.

Een tweede krachtlijn voor de komende jaren is het uitbreiden en/of vernieuwen van ons aanbod lessenreeksen en sportieve evenementen.

Meer dan ooit willen we er als Sportdienst zijn om iedereen te helpen en te ondersteunen waar het kan. Om al deze ambities waar te maken, zal ook de wisselwerking met de Sportraad cruciaal blijven. We rekenen ook in de toekomst op de expertise, de constructieve input en het deskundige advies van een sterke Sportraad”, besloot de schepen.

Sportraad is spelverdeler

“Sportbeleid dient te berusten op inzichten, op visie en op karakter om bij tegenslag te blijven volhouden en door te gaan als je overtuigd ben van de juistheid van je beslissing. Maar middelen en ruimte zijn altijd beperkt”, sloot burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) aan.

“Daar waar bij topsport de mens zijn eigen grootste tegenstander is in lichaam en geest, is bij sportbeleid de democratie de spelverdeler. Het is de democratie die de lijnen uitzet en die mee bepaalt waarop wordt ingezet en waarop niet. En het is uiteraard de vraag wie in een democratie in staat is om het geheel te blijven zien, om het algemeen en niet het individueel of eigen clubbelang voorop te stellen. Om niet de emotie maar toch de rationaliteit de bovenhand te laten hebben.”

“De sportraad vormt dan ook de brug tussen gebruiker, vereniging en clubs en dat sportbeleid. Het is de voorbije 52 jaar mee de spelverdeler geweest tussen het belang van de sportclubs aan de ene zijde en de uitbouw van een objectief goed uitgebouwde en evenwichtige sportinfrastructuur waar iedereen aan zijn trekken kan komen, ook de minder evidente sporten. Het is mee de spelverdeler geweest in de permanente zoektocht naar evenwichten tussen wensen en mogelijkheden, tussen verlangens en middelen”, zei de burgemeester.

Het stadsbestuur zet verder in op de uitbouw van de sportinfrastructuur en doet dat op grond van een doordacht plan, stap per stap. En dat mag wat mij betreft verder in een gezonde sfeer van constructieve en positieve samenwerking blijven gebeuren, waarbij luisteren naar elkaars inzichten de allereerste vereiste is”, besloot de burgemeester.

(AH)