Sportief personeel geniet van linedancesessie

Het bedrijvensportjaar werd afgesloten met een linedancesessie in het gemeentepunt. “Fitte en gezonde medewerkers op het werk voelen zich beter in hun vel. Ze ervaren minder stress, zijn minder vaak ziek en leveren betere prestaties op de werkvloer”, beseft sportschepen Raf Deprez. Zwevegem zet daarom sterk in op beweging en gezondheid. De gemeente werd hiervoor al twee keer bekroond met het label ‘Sportbedrijf’ van Sport Vlaanderen. “Een van onze succesvolle initiatieven is Beweegstunt@sportpunt waarbij de sportdienst sportlessenreeksen organiseert over de middag voor eigen personeel én voor werknemers van Zwevegemse bedrijven.” In 2025 starten we opnieuw met een gevarieerd aanbod voor slechts 30 euro per 10 lessen. Het volledig aanbod kan je vinden op www.zwevegem.be/bedrijvensport. (GJZ/foto GJZ)