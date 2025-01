Sportdienst Diksmuide stelt activiteiten voor: “Veel keuze voor jong en oud”

Op maandag 6 januari 2025 werden de nieuwe sportactiviteiten van Diksmuide voorgesteld samen met een overzicht van de bezoekerscijfers van vorig jaar. “Dankzij het diverse en uitgebreide aanbod kunnen zowel jong als oud(er) zich ook dit jaar weer volop uitleven”, klinkt het.

De Vrijetijdsdiensten en het lokaal bestuur bundelden de krachten voor een nieuw jeugdvakantiemagazine 2025 waar er een overzicht van alle vakantiekampen, speelpleinwerking en opvangmogelijkheden te vinden zijn”, aldus schepen van sport Marc De Keyrel.

“We starten tijdens de krokusvakantie waar de nieuwigheid met indianenkamp voor kleuters doorgaat, inschrijven voor dit kamp start vanaf maandag 13 januari om 19 uur via https://webshopdiksmuide.recreatie.be. Verder zijn er ook opnieuw sportlessen voor jeugd en volwassenen die starten vanaf 27 januari.”

“Kinderen kunnen zich o.a. uitleven op een sportieve ontdekkingstocht in de ‘SportieFun’ lessen Clipdance maar ze kunnen ook kennismaken met tal van sporten tijdens de ‘Sportvijver’.

Veel keuze

Volwassenen krijgen heel wat keuze van een bootcamp over aquagym tot seniorenfitness. Een overzicht van het aanbod is te vinden via www.diksmuide.be/sport-en zwemlessen, inschrijven kan vanaf vandaag.”

Maxim Goestens van de Sportdienst legde nog enkele cijfers voor. “Bij de opening van het nieuwe zwembad werd een aantal van 125.000 zwemmers per jaar vooropgesteld. De beginjaren kregen we te kampen met corona maar in 2024 haalden we maar liefst de 151.995 bezoekers en eind 2023 konden we de 500.000ste bezoeker vieren.”

“Er kwamen 74.504 vrije zwemmers, de sportlessen brachten 7.266 deelnemers, Sport@work zorgde voor 588 zwemmers, de zwemclubs waren goed voor 24.782 zwemmers en het schoolzwemmen telde 44.885 zwemmers. De zondagsopening van het zwembad is een groot succes: van het totaal aantal bezoekers waren er op zondag 13.864 , goed voor 9.1% van het totaal”, rekende Maxim ons voor.

Geslaagde activiteiten

“Daarnaast kunnen we ook prat gaan op enkele geslaagde activiteiten zoals onze deelnamen aan de VIP Challenge van Sport Vlaanderen in het kader van de Olympische Spelen, het record aantal deelnemers aan onze kerstloop waaraan 520 lopers deelnamen de overwinningen van onze sportclubs zoals KSV Diksmuide die kampioen speelde maar ook de andere sportclubs deden het uitstekend, de seniorensportdag met als doel senioren kennis te laten maken met diverse sporten en te luisteren naar wat bij hen leeft, welk aanbod hen aanspreekt was een succes.”

“We werden dit jaar ook winnaar van de Stappenclash en op het Halloweenzwemmen bereikten we een record van 820 vrije zwemmers op 29 oktober!”

Sportbedrijf

Ondertussen kreeg Diksmuide ook de titel Sportbedrijf. “Als beloning voor de inspanning die het lokaal bestuur levert om te investeren in de gezondheid van de werknemers door hen voldoende te laten sporten mochten we de titel ‘Sportbedrijf’ ontvangen”, vertelt een trotse schepen van sport Marc De Keyrel.

Verder werd ook nog het Jeugdvakantiemagazine voorgesteld waarover info te vinden is via www.diksmuide.be/algemene-info-vakantiekampen daar vindt men een uitgebreid overzicht over het volledige aanbod aan vakantiekampen.