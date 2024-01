Sport barst uit zijn voegen in Ingelmunster: bouw van een gloednieuwe turn- en trampolinehal komt eraan

Tijdens het voorbije weekend liep de raadzaal van het gemeentehuis in Ingelmunster nog maar eens eivol voor de jaarlijkse kampioenenviering. Niet voor niets betitelde schepen van Sport Jan Rosseel de sporters als de ambassadeurs en de ware helden van de gemeente.

“2023 was een boerenjaar voor sportief Ingelmunster met kampioenen in atletiek, judo, volleybal, voetbal, trampoline springen, zwemmen, dansen, powerliften, gewichtheffen, boksen, badminton, triatlon, auto- en motorcross, bowling, American football en windsurfen. Ook de G-sporters lieten van zich horen. We hebben zelfs een Ingelmunsternaar die met succes 2.760 km gewandeld heeft naar Santiago de Compostella. Sport is echt een levensader die onze gemeenschap verbindt en verheft”, opende schepen van Sport Jan Rosseel.

Infrastructuur

Gezien de enorme uitbreiding van het sportgebeuren heeft ook het bestuur niet stilgezeten om tegemoet te komen aan de vragen van de sportverenigingen. “Recentelijk hebben we grote stappen gezet om de sportinfrastructuur te verbeteren. Zo werd een gloednieuw kunstgrasveld en twee krachtbalvelden aan de overkant van de ring aangelegd. Er werd voor heel veel sportdisciplines specifiek sportmateriaal aangekocht en we zijn volop bezig met de relighting van de zalen binnen en de velden buiten. En dat is nog niet alles want op 12 februari wordt het bevel gegeven van de aanvang voor de start van de bouw van een gloednieuwe turn- en trampolinehal. Deze werken zullen achttien maanden in beslag nemen, maar het resultaat zal fantastisch zijn. Er worden ook nieuwe technologieën geïntroduceerd, de cafetaria wordt vernieuwd en er komt een buitenterras. Vergeten we ook de nieuwe omgevingsaanleg niet waarbij ontharding, meer groen, een fietsstalling, nieuw speelplein en andere voorzieningen de levenskwaliteit in Ingelmunster nog zullen verhogen.”

Huldiging

Na de verwelkoming en zijn openingswoord werd overgegaan op de huldiging van de diverse kampioenen in de meest uiteenlopende sportdisciplines Eén voor één mochten ze uit de handen van de schepen van Sport een waardevolle medaille in ontvangst nemen.