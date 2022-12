Spetterende eindejaarsactie met goedgevulde prijzenpot in Wingene

Gemeente Wingene en Unizo slaan opnieuw de handen in elkaar voor de derde editie van de eindejaarsactie. De actie loopt tijdens de maand december met een goedgevulde prijzenpot.

“Na de afgelaste corona-editie van 2020 konden we vorig jaar in 2021 opnieuw terugblikken op een heel geslaagde campagne”, weet Unizo-voorzitter Nathalie Bauwens. “Dit jaar willen we op hetzelfde elan doorgaan. Vanuit Unizo delen wij de kosten voor het promotiemateriaal en de prijzenpot met de gemeente.”

De eindejaarsactie loopt tijdens de hele maand december. Klanten krijgen bij elke aankoop in één van de deelnemende handels- of horecazaken een stempel op hun stempelkaart. “Wanneer ze vier stempels verzameld hebben bij vier verschillende handelaars, kunnen ze de stempelkaart indienen en zo meedingen voor een mooie prijs. Iedere klant kan zoveel stempelkaarten verzamelen als hij of zij wil om zo de kans op een prijs te vergroten”, aldus nog Nathalie. Volle stempelkaarten kunnen tot 7 januari worden ingediend in de speciale eindejaarsboxen bij alle deelnemende handelaars.

De prijzenpot bestaat uit Wingenebonnen die besteed kunnen worden bij alle deelnemende handelaars. De hoofdprijs bedraagt 500 euro. Daarbij zijn er nog bonnen van 250 euro en van 100 euro en tientallen bonnen van 25 euro. De trekking van de winnaars is voorzien op 13 januari. De winnaars worden persoonlijk verwittigd. (NS)