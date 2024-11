Spelers van KSCT Menen steunen ploegmaat Fabio Schifano: “Spijtig dat die schitterende wedstrijd zo moest eindigen”

Vorige week, na de opgemerkte 0-4-zege op concurrent Zillebeke, likte Menen (4de provinciale C) zijn wonden. En die waren niet klein. Na het gooien van een Cobra 6 door een zogenoemde ‘Menense supporter’, waren de gevolgen voor Fabio Schifano met verlies van enkele vingers niet gering. En dat op zijn 26ste verjaardag.

Vorige speeldag ter gelegenheid van de wedstrijd aan huis tegen BS Geluveld, uitslag 5-2, hielden de spelers eraan om hun ongelukkige ploegmaat met speciale truien een hart onder de riem te steken. Op de voorkant stond zijn naam, langs achter Be Strong. “Ondanks Fabio vorige week heel wat moest doorstaan, houdt hij zich sterk”, zegt secretaris Dirk Vranckx. “T1 Tim Debrouwer en kapitein Glenn Goemaere zijn hem vorige week gaan bezoeken. Ondanks zijn verschrikkelijke handblessure, probeert hij er de moed in te houden. Fabio is niet iemand die snel aan de klaagmuur staat, maar omdat hij meerdere operaties moest ondergaan en iedereen hem met goede bedoelingen opbelde, snakte hij toch naar wat rust.” Fabio Schifano was naast voetballer ook kickbokser. “Dat laatste zal niet meer aan hem besteed zijn”, weet Dirk Vranckx. “Of hij nog zal voetballen, zal de tijd moeten uitwijzen. Maar ik denk wel dat we hem mogen terugverwachten. Fabio is een sterke en optimistische kerel die leeft voor zijn sport. Zijn afwezigheid zullen we uiteraard wel gevoelen. Atletisch zoals hij is, woog hij als spits op de defensie van de tegenstander en hij had een neus voor goals. Zijn maats willen hem straks eer bewijzen met een benefiet. De details moeten uiteraard nog uitgewerkt worden.”

Nachtmerrie

“Jammer dat het op zo’n manier moest eindigen”, blikt Dirk Vranckx nog terug op de wedstrijd van vorige week zaterdag op Zillebeke. “In het bijzijn van minstens 120 meegereisde supporters speelden we onze beste wedstrijd in jaren. De sfeer was dan ook schitterend. Wat uiteindelijk een groot feest moest worden, werd een heuse nachtmerrie.” SCT Menen staat na acht wedstrijden samen met FC Aalbeke B aan de leiding. Of we nu al zeker zijn van de eerste periodetitel?” herhaalt Dirk Vranckx. “Dat hopen we toch. Maar het is niet helemaal duidelijk na hoeveel wedstrijden die titel wordt toegekend.” (AVW)