Speelgoedinzameling IBO ’t Berenhuisje een groot succes

IBO ’t Berenhuisje en het lokaal bestuur organiseerden voor de negende keer een speelgoedinzamelactie om het Sinterklassfeest ook tot bij de kinderen van kwetsbare gezinnen te brengen. Mede-initiatiefnemer Petra Bouckhuyt: “We mogen dit jaar opnieuw spreken van een groot succes, want heel wat Meulebekenaren en sympathisanten uit buurgemeenten doneerden hun niet-gebruikt speelgoed. Er werd zelfs speelgoed binnengebracht in de originele, niet geopende verpakking. Het speelgoed verdelen we met de medewerksters Sabine Ameloot en Charissa Goemaere onder 61 Meulebeekse kinderen (24 gezinnen), waarvan 29 jongens en 32 meisjes van 3 maand tot 13 jaar oud.” Op woensdag 4 december kwamen de Sint en zijn pieten het speelgoed overhandigen in het Berenhuisje. Wie er niet kon zijn, mocht het speelgoedpakket ’s anderendaags afhalen in de cafetaria van het OC Vondel. We zien vooraan v.l.n.r. : Sabine Ameloot, Petra Bouckhuyt en Charissa Goemaere. Boven v.l.n.r. : Dirk Verwilst, Rik Priem, Jean-Marie Gunst en Danny Bossuyt. (LB/foto Luc)