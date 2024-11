Speelgoedactie ‘Ieder kind een Sint’ weer groot succes

De jaarlijkse speelgoedinzameling Ieder kind een Sint, georganiseerd door Jong CD&V en Raak Torhout Content, is vorige zaterdag weer een groot succes geworden. Bij de start moest er even voor de regen geschuild worden in het oud-stadhuis, maar daarna kon de actie onder een stralende najaarszon in openlucht op de achterpui plaatsvinden. Er werd gigantisch veel speelgoed ingezameld, beduidend meer nog dan bij de vorige edities. Alles zal nu door vrijwilligers gecontroleerd en gesorteerd worden, waarna er een speelgoedbeurs volgt in de loods van de stedelijke kinderboerderij. Naar die beurs zullen via het Huis van het Kind gezinnen uitgenodigd worden die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Op de foto een delegatie van de organisatoren samen met Zwarte Piet. Wie speelgoed kwam brengen, kreeg een kommetje warme soep. (foto JS)