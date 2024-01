Speel-o-theek De STEMpel in Sint-Pieters is heropend: laagdrempelige ontmoetingsplek voor jonge Brugse gezinnen

De Speel-o-theek in basisschool De STEMpel in de Brugse wijk Sint-Pieters is heropend. Dat gebeurde in het bijzijn van de partners, ouders en kinderen die de locatie geregeld bezoeken. De vernieuwde Speel-o-theek wil in de eerste plaats een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor jonge gezinnen en de buurt. Ze kunnen er voor 1 euro per schooljaar spullen lenen.

De Speel-o-theek in De STEMpel heeft letterlijk een opfrisbeurt gekregen. Het speelgoed dat wordt uitgeleend, werd herschikt en op kwaliteit gecontroleerd. Zo is het aanbod nog beter en breder dan voorheen. De dienstverlening blijft dezelfde: leden betalen één euro per schooljaar om spulletjes te lenen voor speelplezier op maat.

Nood

Axelle De Decker, opvoedingscoach Huis van het Kind, beseft dat de nood aan dit soort initiatieven groot is: “De Speel-o-theek in Sint-Pieters-Brugge is er voor elk jong gezin dat speelgoed op maat zoekt en de kinderen graag wat afwisseling biedt in die context. Telkens nieuwe spullen kopen, is voor veel ouders niet evident.”

“In heel wat andere gevallen zijn gezinnen zich bewust van de duurzame gedachte achter de Speel-o-theek: spulletjes krijgen een tweede of derde leven, worden doorgegeven en leveren voor kinderen telkens een nieuwe ontdekking op. De kostprijs van 1 euro per jaar maakt dit aanbod bijzonder laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.”

Troef

Dat laagdrempelige karakter is een absolute troef, weten de mensen achter de Speel-o-theek. De locatie wil verbinding in de buurt helpen installeren en heet iedereen welkom. Om die reden kreeg de heropening een extra feestelijk karakter met kindergrime, een ballonplooier en tal van randactiviteiten.

Volgens schepen Pablo Annys wil de Speel-o-theek absoluut een ontmoetingsplaats voor families en gemeenschapsleden worden en blijven: “We plannen activiteiten voor kinderen en hun ouders. Bovendien leggen we actief de link met de dienstverlening van Huis van het Kind Brugge en andere partners. Ze staan ouders met raad en daad bij, beantwoorden hun vragen en verwijzen hen door naar de juiste organisaties. Zo reiken we iedereen de hand, in een context van duurzaam speelplezier.”