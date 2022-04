Soroptimisten club Ieper openen fototentoonstelling (ex)kankerpatiënten

In verschillende gangen van het Jan Yperman Ziekenhuis kan men tot eind juni professioneel gemaakte fotoshoots van ex-kankerpatiënten bekijken. De Soroptimisten Club Ieper steunden deze organisatie al in 2020 met een cheque van 9.000 euro. “We zijn blij dat de tentoonstelling eindelijk kan plaatsvinden”, zegt voorzitster Jo De Sutter.

“Warriors Against Cancer is een Vlaamse vrijwilligersorganisatie door en voor jonge kankerpatiënten tot 35 jaar”, aldus Jo De Sutter. “Zij organiseren speciale ‘Spread Your Wings Fotoshoots’ voor kinderen, jongeren en volwassen die vechten tegen kanker, met als belangrijkste doel hun zelfbeeld op te krikken en om hen even de kans te geven aan de harde realiteit te ontsnappen. Jonge kankerpatiënten krijgen voor de lens de kans om even te ontsnappen aan de harde realiteit of terug te blikken op de zware periode die ze achter de rug hebben.”

“Tijdens de fotoshoots worden de Warriors een dag volledig ondergedompeld in een andere leefwereld. Ze worden hierin begeleid door professionele make-up artists, hair stylists, fashion designers en fotografen die dit volledig vrijwillig doen”, aldus Vanessa Bossuyt Vigna, make-up en hairstyling artieste bij Chanel en één van de drijvende krachten achter Warriors Against Cancer.

Ieperse Serviceclubs

“De vier vrouwelijke serviceclubs van Ieper: Soroptimist international Ieper, Zonta Ieper, Innerwheel Ieper en Kiwanis Dames de Vauban organiseren om de beurt het vierluik”, vervolgt Jo De Sutter. “Het unieke event werd ingeleid door Soroptimist club Ieper met de vernissage van de unieke kunstfototentoonstelling, gevolgd door een introductie afgewisseld met een muzikaal intermezzo. Met de nodige ondersteuning en erkenning moedigen we de Warriors aan om hun innerlijke kracht en zelfvertrouwen opnieuw te ontdekken. Het resultaat van de vele Warrior fotoshoots werd ook gebundeld in een prachtige uitgave. Een kunstige hommage aan alle jonge kankerpatiënten die dag in dag uit strijden tegen kanker. Maar zeker ook een inspiratiebron voor wie plots met kanker geconfronteerd wordt. Niet alleen de hoopgevende portretten maar ook de krachtige getuigenissen van de Warriors zijn zeker een hart onder de riem voor wie met kanker te maken krijgt.”

Eerbetoon aan Griet De Prycker

“Het boek is verkrijgbaar in De Standaard Boekhandel of via Warriors Against Cancer. We brengen tevens een hommage aan Griet De Prycker, gewezen voorzitter van Zonta Ieper, die in 2020 aan kanker overleed en een voorbeeld is van een Warrior Against Cancer.”

De fototentoonstelling is gratis te bezichtigen. Bij de foto’s hangt een korte tekst van de persoon in kwestie.