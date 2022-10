Soroptimist Knokke Oostkust organiseert pralineverkoop

De coronapandemie zette voor Soroptimist Club Knokke Oostkust een harde rem op activiteiten die financiële inkomsten genereren. Toch tonen de dames van de serviceclub ook in deze moeilijke omstandigheden hun engagement.

Met een pralineverkoop staan ze klaar om zwakkere groepen in onze samenleving opnieuw een duwtje in de rug te geven. “De armoede, ook in Knokke-Heist, neemt zienderogen toe. Bij heel wat verenigingen en organisaties is het zwaar krasselen om te overleven. Van alle kanten krijgen we vragen om hun projecten te steunen”, vertelt bestuurslid Mimi Marivoet.

17.510 euro aan steun

“In 2022 steunden we al voor 17.510 euro aan projecten. SOS Wallonië watersnood kreeg voedselpakketten, verzorgingspakketten, onderhoudsproducten, huishoudlinnen… Met Orange The World voerden we promotie op autobussen van De Lijn rond geweld tegen vrouwen. De Sloep, open huis voor jonge gezinnen van diverse oorsprong, kreeg steun alsook De Wensenboom (geschenken voor onder de kerstboom van minderbegoede kinderen van onze gemeente). ‘t Schap bezorgden we kerstpakketten voor de bezoekers van de sociale kruidenier. Ook TEJO-huis in Knokke-Heist (Therapeuten voor jongeren), Boomplanting in ‘t Zwin (milieu), de Stichting Pelicano (kinderarmoede) en de Vuurtoren (outstanding learning) mochten op onze bijdrage rekenen. Daarom is het hoogdringend dat onze jaarlijkse pralineverkoop van topchocolatier David Maenhout kan beginnen! In deze bizarre tijden gaan de leden van SI-club Knokke-Oostkust samen de uitdaging aan om evenveel te verkopen als vorige jaren, want onze sociale projecten hebben meer dan ooit onze hulp nodig.” (DM)

Meer info: www.soroptimist.be of stuur een mail naar knokke-oostkust@soroptimist.be