Soldatenbond bedankt afscheidnemend burgemeester op Wapenstilstand

Naar jaarlijkse traditie werd ook in Lo-Reninge op 11 november Wapenstilstand herdacht. In Noordschote, Reninge, Lo en Pollinkhove vond een bloemenhulde plaats ter nagedachtenis van de vele oorlogsslachtoffers, een organisatie van de Soldatenbond in samenwerking met de brandweer en het stadsbestuur.

De Soldatenbond bedankte ook afscheidnemend burgemeester Lode Morlion voor zijn jarenlange trouwe ondersteuning. Op de foto van links naar rechts schepen Lieve Castryck, voorzitter van de Soldatenbond André Vanpeteghem, gemeenteraadslid Isabelle Hennebel, voorzitter van de gemeenteraad Monique Bertier, burgemeester Lode Morlion, schepen Wout Cornette, gemeenteraadslid Jan Deheegher en inspecteur Dirk D’Ooghe van PZ Spoorkin.