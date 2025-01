Sociaal woonproject in Mandelstraat op komst, maar nog geen schot in nieuwe buurtparking

Er rijpen nieuwe plannen voor een sociaal woonproject in de Mandelstraat in Wakken. Woonmaatschappij Vivus diende een aanvraag in om een reeks huizen te slopen en 22 appartementen te realiseren. Er zou in de omgeving ook een nieuwe buurtparking komen zodat de straat fietsveiliger kan worden ingericht, maar in dat dossier zit nog geen schot.

De Mandelstraat was vroeger de uitgangsbuurt bij uitstek in Wakken en omstreken. In huisnummer 10 bevond zich vroeger café Het Wit Schaap en Het Volkshuis en in huisnummer 16 was er tussen de twee Wereldoorlogen een cinemazaal en later café Zanzibar. Eind 2019 kocht toenmalige sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis uit Harelbeke de eerste woning in de Mandelstraat, nummer 10. Een jaar later volgden de huisnummers 12, 14, 16 en 18, met de bedoeling die te slopen en te vervangen door een nieuw sociaal woonproject.

Ondertussen is Mijn Huis, na de fusie met Helpt Elkander uit Waregem, omgevormd tot woonmaatschappij Vivus. “Zij hebben door de jaren heen een lange traditie met onze gemeente opgebouwd en beschikken er over een patrimonium van in totaal 197 woningen, waaronder 49 in Dentergem, 48 in Oeselgem en 100 in Wakken”, somt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) op. “De aankoop in de Mandelstraat kadert in de uitbreiding van het sociale woonaanbod in Dentergem, maar is evenzeer gericht op een toekomstvisie om de Mandelstraat open en toegankelijker te maken naar het centrum van deelgemeente Wakken toe.”

“Architect Kristof Callewaert uit Heule werd in 2021 gekozen als laureaat van de door Mijn Huis uitgeschreven architectuurwedstrijd voor dit project. Hij ontwierp een project van 22 appartementen waarvan veertien huur- en acht koopappartementen. Niettegenstaande de Vlaamse overheid besloot de subsidies voor koopwoningen af te schaffen, is Vivus van mening dat er in Wakken toch nog een markt is voor betaalbare appartementen. Op drie appartementen met één slaapkamer na, beschikken alle andere over twee slaapkamers voor de huisvesting van twee, drie of vier personen en dit volgens de regelgeving van de Vlaamse overheid.”

Buurtparking

De omgevingsvergunning werd al eens eerder ingediend, maar ingetrokken. Nu volgt een nieuwe aanvraag en Vivus hoopt deze dit voorjaar nog te kunnen verkrijgen. Het project sluit nauw aan op de twee voorgaande fases in de Molen- en Mandelstraat. De burgemeester zegt dat er voldoende parkeerplaatsen zullen aanwezig zijn, maar de planning voor een buurtparking in de omgeving zit echter nog steeds in het slop. De gemeente had een stuk privégrond naast de Mandelstraat op het oog, maar de eigenaar stapte naar de vrederechter. Die oordeelde dat een onteigening niet aan de orde was omdat de noodzaak voor een parking niet bewezen was.

“Sindsdien zijn echter stappen gezet om dat wel terdege te motiveren”, zegt de burgemeester. “Zo hebben we een mobiliteitsstudie besteld die net wel moet aantonen dat daar nood aan is. Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) wil in de Mandelstraat fietssuggestiestroken aanleggen om het er veiliger te maken voor kwetsbare weggebruikers, waardoor die buurtparking wel degelijk nodig is om de parkeerdruk te verminderen. We gaan nu opnieuw samenzitten met AWV en dan met een nieuw voorstel naar de eigenaar. Gaat die niet akkoord, dan willen we een nieuwe procedure tot onteigening opstarten. De aanvraag voor het sociaal woonproject staat daar op zich los van en kan daarom nu al apart behandeld worden.”

Afwachten

Oppositiepartij Focus8720 wacht op verdere feedback rond de mobiliteitsstudie. “Er zijn toch een aantal bezorgdheden van de buurt naar de grootschaligheid van het project en de impact op het verkeer”, zegt ze. “Daarom zouden we graag eens met de gemeente rond de tafel zitten in dit dossier.