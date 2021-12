Sociaal Huis zorgt voor warme kerst met kerstmaal en cadeau

Donderdag vlogen zo’n 250 maaltijden de deur uit. Ook dit jaar deelde Het Sociaal Huis opnieuw kerstmaaltijden uit aan kwetsbare gezinnen die bij hen in begeleiding zijn. Deze kerstmaaltijden moeten zorgen voor een gezellig eindejaar, want dat verdient iedereen. Dankzij initiatieven als de extra ondersteuning door het Wit-Gele Kruis afdeling Avelgem en en de geste van de traiteur, kunnen we dit jaar na jaar waarmaken”, klonk schepen van Sociale zaken Davy Demets (Inzet).

De maaltijden werden bereid door traiteur Soestronck die op zijn beurt ook 40 gratis maaltijden ter beschikking stelde. “Dat wil zeggen dat heel wat gezinnen kunnen genieten van een vispannetje als smaakvol voorgerecht, een mals stukje kalkoen als hoofdgerecht en een lekker aardbeientaartje om af te sluiten”, klonk het bij het Sociaal Huis. “Tweehonderd maaltijden werden ter plaatse afgehaald en 50 maaltijden voor mensen die minder mobiel zijn, werden aan huis gebracht.”

Extra financiële ondersteuning Wit-Gele Kruis

“Naast de fijne geste van onze leverancier kan het Sociaal Huis rekenen op een financieel duwtje in de rug dankzij het Wit-Gele Kruis afdeling Avelgem”, klinkt schepen Demets opgetogen. “De leden van de Raad van Bestuur besloten om hun zitpenningen niet te innen en deze jaarlijks weg te schenken aan een goed doel in één van de gemeenten van hun werkingsgebied”, zegt verantwoordelijke Wit-Gele Kruis Zuid-West-Vlaanderen Martine Delfosse. “Na Spiere-Helkijn is het dit jaar de beurt aan Anzegem. Met een warm hart schenken we 1.000 euro waarmee een deel van de kerstmaaltijden gesponsord worden.”

Knuffelbeertjes van Food Act 13

Ook Food Act 13 klopte bij Het Sociaal Huis aan met een mooie schenking. “Alle gezinnen met kinderen krijgen dankzij hen ook een zacht knuffelbeertje”, vervolgt schepen Demets. “We krijgen van alle kanten hulp en dankzij dit gebaar kunnen we een kerstcadeau als kers op de taart erbij geven aan de gezinnen met kinderen.”

Samen voor een warme kerst

Dit jaar is het dubbel feest omdat alle afnemers van de voedselbedeling immers ook nog een kerstcadeau ontvangen. “De overhandiging hiervan zal op 28 december dit jaar en 4 januari 2022 gebeuren”, vervolgt de schepen. “In de maand december lanceerde het Sociaal Huis een Giftbox-actie. We riepen toen alle inwoners op om een kerstschoendoos samen te stellen met wat voedingswaren, een kerstkaart en een klein cadeautje. Het ingepakte cadeau konden gulle inwoners onder de kerstboom leggen in het Sociaal Huis of in het gemeentehuis met als resultaat ongeveer 150 cadeautjes onder onze kerstbomen van heel wat gulle Anzegemnaren. Een grote dankjewel aan het Wit-Gele Kruis!”