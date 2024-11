Sluis bezorgd over grenscontroles, handelaars vrezen Belgische klanten te verliezen

De geplande grenscontroles die Nederland aan de Duitse en Belgische grens vanaf eind deze maand wil invoeren, veroorzaken ongerustheid in het Zeeuws-Vlaamse Sluis. “België is van onschatbare waarde voor ons. Open grenzen zijn daarvoor essentieel.”

De Nederlandse regering start eind november met grenscontroles aan de overgang met Duitsland en België. Die beslissing kadert in een strenger asielbeleid, maar brengt in het Zeeuws-Vlaamse winkelstadje Sluis tegelijk een pak kopzorgen met zich mee. Ruim driekwart van alle shoppers en dagjesmensen is uit ons land – en dan vooral West- en Oost-Vlaanderen – afkomstig.

Essentiële partner

“België is van onschatbare waarde voor de gemeente Sluis”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “De nabijheid van België maakt Sluis niet alleen economisch sterker, maar het versterkt ook de sociale samenhang en culturele rijkdom van de gemeente. België is voor Sluis een essentiële partner. Het open grensgebied maakt dagelijkse uitwisselingen mogelijk, waardoor inwoners en ondernemers zich flexibel over de grens kunnen bewegen.”

De economische afhankelijkheid van het Belgisch toerisme speelt een grote rol. “De open grens vormt een essentieel onderdeel van onze sociale en economische structuur, waarbij spontane ontmoetingen, familiebanden en grensoverschrijdende samenwerking van groot belang zijn. Grenscontroles zouden deze natuurlijke verbindingen onnodig beperken en een belemmering vormen voor het bloeiende en grensoverschrijdende leven waar onze gemeente op gebouwd is.”

“Ik vrees dat veel mensen Sluis dan links zullen laten liggen”

Ook Miep van Graefschepe van de Middenstandsvereniging Sluis is er niet gerust in. “Momenteel weten we niet of onze nieuwe regering ook daadwerkelijk in Zeeuws-Vlaanderen controles zal uitoefenen, maar bevorderlijk is dit nieuws niet. Wij léven van onze zuiderburen. We hebben jullie gewoon nodig. Ik kan me indenken dat controles voor frustratie zullen zorgen. Files aan de grens, een soort big brother-gevoel… Alsof de douane van weleer opnieuw in het leven zou geroepen worden. Ik zou het ronduit discriminerend vinden.”

Als er effectief controles een de grens tussen Zeeuws- en West-Vlaanderen ingevoerd worden, vreest Miep voor inkomstenverlies. “Ik vrees dat veel mensen Sluis dan links zullen laten liggen. Voorlopig wachten we af, maar de kwestie beroert elke handelaar en alle inwoners hier.”

“Domme maatregel”

Ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is geen voorstander. “Frankrijk heeft dergelijke controles al sinds 1 november ingevoerd, straks volgt ook Nederland”, zucht hij. “Leuk is dit niet. Dit zijn trouwens louter symbolische acties, want een terrorist zal je niet aan de grens klissen. Dergelijke controles kosten handenvol geld en druisen in tegen de Europese ethiek van verbondenheid. Ik hoop dat onze Nederlandse vrienden snel inzien dat dit geen nut heeft, want dit is een ronduit domme maatregel.”