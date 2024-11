Slotmoment Reveil voor 3.000 toeschouwers

Na de vele troostacties, de 11.000 kaarsjes op het vliegveld van Moorsele en de ‘boodschappen van de overkant’ geprojecteerd op de Dwarsschuur in Gullegem was er gisteren de apotheose van Reveil. In het Park Vanackere stroomden 3.000 mensen samen voor het slotmoment dat live werd uitgezonden op VRT MAX en Focus WTV.

De heel ingetogen, warme avond werd opgeluisterd met optredens van Koen Wauters, Niels Destadsbader, Wannes Cappelle, Ivy Falls en Hind Eljadid. Afgewisseld met gesprekken die aan elkaar werden gepraat door Lieve Blanquaert. Onder meer met een getuigenis van de Wevelgemse Ellen Desmet en zoon Oscar die vorig jaar hun man en vader Alexander Corne verloren. Het slotakkoord van deze jubileumeditie was voor Niels Destadsbader en Wannes Cappelle met een bewerkte versie van ‘Het langste jaar’ van Het Zesde Metaal.