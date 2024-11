Slechthorende Ann Van de Moortel gepassioneerd door fotografie: “Ik zoek het perfecte plaatje”

Toevallig treffen we een paar fraaie herfstfoto’s op Facebook van een zekere Ann Van de Moortel (49) en ontdekken dat ze wel vaker knappe foto’s maakt. Ann woont in Wingene, werkt als dossierbeheerder bij de Vlaamse overheid maar heeft altijd al een passie gehad voor fotografie. Opvallend detail: Ann is doof geboren. Als fotografe is ze een self made woman. “Ik heb van mijn passie een bijberoep kunnen maken”, zegt ze trots.

Anns beelden op Facebook tonen onmiskenbaar een duidelijke warmte voor de natuur en een interesse in schoonheid. Van kindsbeen af nam ze al foto’s met haar iPhone, maar ze droomde ook van een volwaardige systeemcamera. Alleen: hoe leer je zoiets hanteren als je slechthorend bent? “Door mijn auditieve beperking zag ik fotografieles niet zitten”, vertelt Ann. “Dat vraagt te veel concentratie en energie. Dus ben ik alles zelf stap voor stap beginnen uitpluizen. Met vallen en opstaan, veel oefenen en uitproberen. Het heeft enige moeite gekost, maar nu is zelfs het fotoprogramma Lightroom voor mij een creatieve speeltuin geworden waar ik enorm van geniet.”

Verslaving

Ann heeft sinds enkele jaren een gehoorprothese als implantaat en een hoorapparaat, waardoor ze helemaal is opengebloeid. “Dat hulpmiddel heeft mijn leven totaal veranderd”, bevestigt Ann. “Ik kan gesprekken iets beter volgen, zeker als mensen goed articuleren. Seizoenen zoals de herfst in beeld brengen is zowaar een verslaving geworden. Zoeken naar interessante composities, het perfecte plaatje, dat stukje magie in de natuur. Daardoor kan ik me in mijn vrije tijd volledig focussen op natuur- en interieurfotografie. Ik maakte ook al beelden van een familielid dat aan motorsport doet en ik kreeg steeds meer vragen van verenigingen, gezinnen en families om sfeerfoto’s te maken. Dus dacht ik: waarom zou ik van mijn passie geen bijberoep kunnen maken? Zo is de Facebook-pagina ‘Photography Ann Vdm’ ontstaan.”

Positieve reacties

In minder dan een jaar heeft Ann nu een heel traject afgelegd. Ze wordt gevraagd voor fotoshoots, reportages, familiefeesten en evenementen. “Ik zou al blij geweest zijn met een handvol opdrachten per jaar, maar het zijn er ondertussen al 33 geworden. Ik krijg niets anders dan positieve reacties en daar ben ik toch enorm trots op. Dat ik kan zeggen: ‘Yes, ik kan dit!’. Door fotografie heb ik niet alleen een nieuwe passie leren ontdekken, maar het bracht me ook op een heel andere manierin contact met de wereld. Dankzij mijn twee Sony-camera’s heb ik meer aandacht voor alles om me heen, kan ik herinneringen vastleggen, me creatief uitleven en elke dag bijleren. Mijn verstand op nul zetten en gáán. Eenmaal thuis kan ik dan weer genieten van de stilte die me daar overvalt. Die combinatie maakt me perfect gelukkig!”

Wie het werk van Ann Van de Moortel beter wil leren kennen kan terecht op de Facebook-pagina ‘Photography Ann Vdm’ of via ann.vandemoortel@telenet.be.