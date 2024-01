Slagerij Vandeputte na drie generaties in andere handen: “Naam blijft dezelfde, als eerbetoon aan stichter”

In en buiten Zonnebeke gonsde het maandenlang van de geruchten dat slagerij Vandeputte in de Ieperstraat zou verdwijnen. Zaakvoerder Hein Devos schept nu duidelijkheid: de zaak is sinds begin dit jaar in nieuwe handen, maar het concept en de naam blijft bestaan.

Het nieuws dat slagerij Vandeputte zou verdwijnen in Zonnebeke sloeg bij velen in als een bom. Er werden heel wat berichten verspreid die totaal verkeerd bleken. “We zijn op een leeftijd gekomen dat we begonnen te denken aan afhaken”, stelt zaakvoeder Hein Devos (59). “Het is immers een zwaar beroep en wij doen alles nog ambachtelijk. Bovendien is het ook zeven dagen op zeven werken. We willen het wat rustiger aan doen.”

“Wat wel waar is, is dat de zaak sinds begin dit jaar in nieuwe handen is. Het gaat om een drietal personen die ons project willen verder zetten. We willen onze vele klanten geruststellen: ons team zal zich blijven met passie inzetten. De naam Vandeputte blijft en het kwalitatieve aanbod blijft ook behouden. Iedereen van ons sterke dertigkoppig team die dat wou, kon blijven en blijft ook bij de nieuwe eigenaars aan de slag. Zelf blijf ik ook nog een drietal maanden meedraaien om dan geleidelijk af te bouwen. Zoon Florijn (27) krijgt binnen de nieuwe groep een belangrijke opdracht.”

Familiebedrijf

Het verhaal Vandeputte begon bij Jules, die de precies 105 jaar geleden aan de basis lag van de slagerij. Op de plaats waar Vandeputte nu nog steeds gevestigd is, startte Jules een slagerij in combinatie met een café dat de gepaste naam ‘In den Slachter’ kreeg. Jules stierf echter op jonge leeftijd en echtgenote Esther Vervisch bleef achter met zoon Remi, die toen amper twee jaar was. Esther zette de zaak verder met de hulp van familie en kennissen.

Na de Tweede Wereldoorlog trad ze opnieuw in het huwelijk met Valère Peene. Intussen was het logisch dat zoon Remi een opleiding volgde tot beenhouwer. Remi Vandeputte huwde met Christiane Leroy in 1956 en in 1958 verbouwden ze ‘De Slachter’. Het café verdween en De Slachter werd beenhouwerij Vandeputte. Het was hard werken, want in die periode waren er zeker tien beenhouwers in Zonnebeke. Ze maakten de periode mee met de opkomst van de charcuterie en bereide potjes. In 1993 hielden Remi en Christiane het voor bekeken en lieten de zaak over aan dochter Mieke (55) en schoonzoon Hein Devos (59), die vol enthousiasme de familietraditie voortzetten.

Ter plaatse bereid

In 1996 werd de zaak volledig vernieuwd en in 2006 werd het Culinair Huis Vandeputte. “We hebben een hele evolutie doorgemaakt naar een totaalaanbod”, stelt Hein. “We zijn geëvolueerd naar een Culinair Huis en een one-stop-shoppingconcept, waarbij de klant slechts één plaats moet aandoen om vlees, charcuterie, brood, groenten, fruit, kaas, desserts… te kunnen aanschaffen. Om dit alles te realiseren, konden we rekenen op een uitstekend team. We zijn geen fabriek, maar een ambachtelijk bedrijf. Met trots mogen we zeggen dat alle producten die bij ons buitengaan hier ter plaatse worden bereid.”

In de loop der jaren is Vandeputte uitgegroeid tot een begrip met cliënteel tot ver buiten de gemeentegrenzen. Hein is blij dat de groep overnemers dezelfde principes hoog in het vaandel draagt. “Ik ben blij dat de passie naar kwaliteit en het ambachtelijke groot is. De klanten zullen kunnen blijven genieten van heerlijke gerechten en een uitstekende service. Dat de naam Vandeputte behouden blijft, is een eerbetoon aan de stichters van de zaak. Pittes, zoals Vandeputte in de volksmond genoemd wordt, zal ook met de nieuwe groep blijven klinken.”