Sjotters schenken 1.500 euro aan Me To You

Minivoetbalploeg De Sjotters uit Tielt organiseerde net voor de zomer een optreden van de band Odiel van Caeyzeke in cc Gildhof in Tielt. Met die actie hoopten ze een mooi bedrag bijeen te sprokkelen om te schenken aan een goed doe. De keuze viel op de stichting Me To You uit Tielt, die zich inzet voor de strijd tegen leukemie. Uiteindelijk kon de groep een bedrag van maar liefst 1.500 euro overmaken aan de voorzitter van de stichting, Philippe Vindevogel. Vanuit de minivoetbalploeg De Sjotters kwamen Bert Coene, Bart Kindt en Stijn Verhamme de cheque overhandigen. (LDW/foto WME)