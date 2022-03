Site vrijetijdscentrum Bavikhove krijgt stilaan vorm: “Een socioculturele site op maat”

Architect Koen Cappon van AVDK aRCHITECten heeft de conceptstudie voorgesteld voor de omgevingsaanleg van de site Vrijetijdscentrum Bavikhove. “Het gaat om een aantal hoofdlijnen die in een volgend stadium uit te werken vallen tot een concreet voorontwerp”, aldus de architect. Het project kost 6 miljoen euro.

Het masterplan van de socioculturele site in Bavikhove zit al sinds 2016 in de pijplijn met een participatietraject met alle gebruikers. Dit in functie van de herinrichting van de site die de sporthal, oude jongensschool, oude bib en de doorsteken naar de Vlietestraat en Bavikhovedorp omvat. De stad ging op zoek naar een ontwerper voor het masterplan en vond die in AVDK aRCHITECten uit Heule. Die stelt nu de eerste ideeën voor bij monde van architect Koen Cappon. “Het nieuwe vrijetijdsgebouw wordt naast de huidige sporthal De Vlasschaard gebouwd. In dit gebouw komt er naast een nieuwe podiumzaal en een viertal polyvalente vergader- en repetitieruimtes ook extra bewegingsruimte”, duidt Cappon.

Het bestaande groen willen we qua beleving tot een troef maken – Koen Cappon, architect

“Door het bouwvolume te verschuiven naar het terrein van de parking en de af te breken school kunnen we zo de bomen en het landschap vrijwaren en integreren. Deze locatie geeft ons twee maaiveld-niveaus om op aan te sluiten: die van de school, aansluitend op Bavikhovedorp en die van de beekvallei en Vlietestraat, zo’n drietal meter lager. Op die manier vermijden we onnodig grondverzet en een lift. De afbraak van de oude bib en de school creëert openheid naar het recreatiedomein en de mogelijkheid om het groen te laten doorsijpelen tot in Bavikhovedorp. Dit alles creëert heel wat ontmoetingsruimte binnen het recreatiedomein.”

Fietsas

Binnen de groene omgevingsaanleg wordt tevens een fietsas voorzien. “Zo is de site niet alleen vlot bereikbaar, maar stimuleren we ook duurzaam verkeer.” Verder zijn er nog enkele hoofdlijnen die structurerend zullen zijn voor het verdere ontwerp. “Op de plaats van de bib creëren we een fietsdoorsteek die zorgt voor een zachte verbinding tussen Hulste, Bavikhove en de Leie. Een bomenrij langs het fietspad creëert samen met de bomen van de parkeerzone een groene, uitnodigende dreef naar het vrijetijdscentrum en het recreatiedomein”, zegt Koen Cappon. “Eigen aan dit vrijetijdscentrum is dat het midden een groene omgeving ligt. Dat willen we qua beleving tot een troef maken. In het concept is het een verbindende ruimte die dorp en recreatie aan elkaar koppelt, binnen- en buitenactiviteiten op elkaar betrekt en sport en cultuur door elkaar verweeft.” Alle verenigingen die nu gebruik maken van die site, krijgen een plek in het nieuwe project. “Deze plek biedt niet alleen een goede uitvalsbasis voor het bloeiende verenigingsleven van Bavikhove, maar voorziet ook plaats voor de Harelbeekse kunstacademies H.A.P. en AHA!, de muziekvereniging KDF, Judoclub Yama Arashi Bavikhove en toneelverenging Kloar Bie Doage. Het wordt een socioculturele site op maat van Bavikhove”, duidt schepen van Cultuur, Bibliotheek en Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). (PVHK)