Site de Schakel in Wingene feestelijk geopend onder nieuwe naam ‘de Blekerie’

Op zaterdag 11 februari werd de nieuwe site aan de Schakel in Wingene plechtig geopend. De site klinkt voortaan als de Blekerie en geeft de omgeving extra uitstraling en is eveneens een meerwaarde voor de gemeente.

“Een feestelijke opening van een groot werk vraagt om een grote opening en dit ontbreekt hier zeker niet”, zegt burgemeester Lieven Huys (CD&V). “Hier op de Schakel bieden we onze inwoners voortaan een stuk veiligheid, ontspanning, sportiviteit en natuurbeleving aan. Dit voorheen wat onontgonnen stukje Wingene is één van onze veelzijdigste sites geworden en meteen ook één van de sportiefste in zone Midwest.”

Gecontroleerd overstromingsgebied

Schepen van Groenbeheer – en onderhoud Hedwig Kerckhove (CD&V) legt uit: “De nieuwe site biedt plaats aan het bufferbekken, het mountainbike- en cyclocrossparcours en de hondenloopweide. Het is een mooi eindproduct van een intensief samenwerkingsproject tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente om langs de Ringbeek een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) aan te leggen.”

Het bufferbekken doet dienst om bij hevige regenval de piek van hoge waterstanden in de Ringbeek op te vangen. In het gecontroleerd overstromingsgebied kan er 35 000 kubieke meter water gestockeerd worden. Door afgraving van de weide ten noorden van de Ringbeek is de capaciteit nog eens 4 250 kubieke meter uitgebreid. De nieuwe poelen die in normale omstandigheden droog staan, worden al druk bezocht door een variëteit aan vogels en insecten. De site biedt dus een ecologische meerwaarde.

Bike Park Wingene

“Bij de aanleg van het bufferbekken ontstond er heel wat grondoverschot”, gaat schepen van Sport Jens Danneels (CD&V) verder. “Dit leverde een berg op, een ideale locatie om een uitdagend cyclocrossparcours aan te leggen. Deze berg is vooral gericht op het beoefenen van de wielersport, een heel sportieve site die de naam van Bike Park Wingene kreeg.” Als de berg in het voorjaar wat droger is, wordt nog verder aan het mountainbikeparcours gewerkt. Op de site is er ook een hondenlosloopweide te vinden die tijdens de zomermaanden verder vorm krijgt.

Historische naam de Blekerie

Eind december lanceerde de gemeente een oproep naar een nieuwe naam voor de site. Er kwamen 101 suggesties binnen en er werd uiteindelijk gekozen voor de Blekerie. “De naam ‘de Blekerie’ is een ideale naam om de geschiedenis van het domein in ere te houden”, weet schepen van Milieu en Cultuur Brecht Warnez (CD&V).

“De locatie was in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw algemeen bekend als een Bleekeriemeersch, gelegen naast de eerste industriële wasserij van Wingene. Voor een Bleekerie was veel water nodig, waarvoor de beek toen afgedamd werd.”

Jo Patteeuw is de inzender van de winnende naam en mocht een Wingenebon van 100 euro in ontvangst nemen.

