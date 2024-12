Sintpakketjes voor kwetsbare gezinnen

Het Huis van het Kind Wingene, vzw De Kapstok en de Pastorale Eenheid Sint-Augustinus Beernem-Ruiselede-Wingene helpen Sinterklaas elk jaar om alle schoentjes te vullen. Ingezameld tweedehandsspeelgoed krijgt een tweede thuis via een speelgoedmarkt en in totaal werden er zo’n 130 sintpakketjes met speelgoed en snoepgoed gemaakt, om in de gemeente uit te delen. “De decembermaand neemt vaak een grote hap uit het gezinsbudget”, vertelt schepen voor kind en gezin Tom Braet. “Voor kwetsbare gezinnen is dit vaak niet evident.” Via het Noodfonds werden waardebonnen van Dreamland uitgedeeld. “Zo kan speelgoed aangekocht worden dat op het wenslijstje van de kinderen staat”, legt pastoor Bart Malfait uit. Zo wordt 6 december voor elk kind een feest. (GGM/gf)