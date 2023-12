Sint verwent jong en oud met lekkers en theater

Wie er nog aan twijfelt: Sinterklaas is in het land. Zo bracht de algoede man een bezoekje aan de leden van de sociaal-culturele seniorenvereniging Vief. Tijdens hun kaartnamiddag in ontmoetingscentrum Oud Stadhuis kregen de deelnemers speculoos en chocolade toegestopt.

De Sint blijft nog eventjes plakken in Gistel. Op woensdag 6 december om 14.30 uur organiseren buitenschoolse opvang De Zonnebloem, de dienst Jeugd en de Gezinsbond een leuke theatervoorstelling voor klein en groot, vol spanning en gekke momenten. Kinderen betalen 5 euro (gebruikers van de vrijetijdspas genieten 50 procent korting) en volwassenen 2 euro. Tickets vandaag nog te verkrijgen bij De Zonnebloem (Pol Gernaeystraat 2), het Sociaal Huis (Bruidstraat 1) en Zonnewijzer (Bruidstraat 9) en via 059 27 98 71. (TVA/foto PM)