Sint-Pietersvrienden schenken 1.000 euro aan Boven De Wolken

Net als vorig jaar schonken de Sint-Pietersvrienden uit Zillebeke een cheque aan de vzw Boven De Wolken, een organisatie die zich belangeloos inzet om gratis professionele fotosessies aan te bieden voor sterrenouders bij het verlies van hun baby. Het waren Timothy Van Exem en Tatiana Wylin, zelf sterrenouders die hun kindje Lisette vier jaar geleden verloren, die de cheque overhandigden aan Tine Laperre. Zij was de fotografe die toen hun dochtertje heeft gefotografeerd en op vandaag nog steeds een nauw contact met hen blijft onderhouden. Tine was de Sint-Pietersvrienden ontzettend dankbaar voor de steun die ze kregen, want Boven De Wolken is een vzw die bestaat uit vrijwilligers die in 2024 bijna duizend keer de baan zijn opgegaan om ergens de laatste foto’s van een sterrenkindje te maken. (foto EF)