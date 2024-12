Sint op kinderafdeling campus Rembert AZ Delta: “Zieke kinderen gelukkig maken”

Hoog bezoek dinsdag op de kinderafdeling van de Torhoutse campus Rembert van het AZ Delta. De Sint kwam op bezoek en bracht alle zieke kinderen een zak vol speelgoed en lekkers. “Een mooie traditie”, glimlacht diensthoofd Rik Dewulf (63) uit Torhout. “Op de coronaperiode na, is Sinterklaas hier altijd op bezoek gekomen.”

Er weerklinken sintdeuntjes en er hangen tekeningen aan de muren. De Sint en zijn drie roetpieten zijn welkom bij de tien kinderen die momenteel op de afdeling verzorgd worden. De organisatie van het sintbezoek is in handen van pedagogisch medewerkster Els Gouwy (44), ook uit Torhout. Zij is geen verpleegkundige, maar kleuteronderwijzeres.

Schoentje gezet en tekening gemaakt

“Ik kom hier graag op bezoek”, zegt Sinterklaas. “Het zijn allemaal brave kinderen. Ik hoop dat ze snel genezen en weer naar huis kunnen. (wijst) Kijk, hier staat een schoentje aan de deur. Dat is lief van dit kapoentje. We zullen er snel wat snoep in achterlaten.”

Dat kapoentje blijkt de vijfjarige Eden uit Ichtegem te zijn. De jongen kijkt al de hele dag uit naar de komst van de Sint, zegt zijn vader, die aan het ziekbed zit. Eden heeft een mooie tekening gemaakt en overhandigt ze aan de heilige man. “Ik zal ze in mijn groot boek bewaren”, zegt de Sint. “En nu, Eden, goed naar de dokters luisteren en ervoor zorgen dat je snel weer huiswaarts kunt.”

“Op de kinderafdeling heb je vooral veel geduld nodig”

Ook de achtjarige Duca uit Diksmuide krijgt bezoek. Andere kinderen dan weer niet, want ze slapen en Sinterklaas wil hen niet storen. Voorzichtig zet hij hun cadeaupakket in hun kamer.

Wel wakker zijn enkele jongere kinderen: James (6 maanden) uit Lichtervelde, Flor (8 maanden) uit Veldegem en Seppe (10 maanden) uit Middelkerke, die een piethoedje draagt. “We zijn nog maar pas verhuisd naar de kust”, zegt Seppes mama. “Tot voor kort woonden we in Eernegem. Oorspronkelijk ben ik eigenlijk uit Oostende afkomstig.”

Precies zijn in het geven van medicatie

Hoofdverpleegkundige Rik Dewulf is al sinds 1985 in dienst. “Ik heb in die bijna 40 jaar veel zien veranderen, vooral ten goede”, zegt hij. “Lang geleden lagen de kinderen soms geruime tijd alleen op hun kamertje, maar nu is dat bijna nooit meer het geval. Quasi altijd is hun mama of papa bij hen. De ouders mogen ook veel meer dan vroeger. Ze zijn zelfs in de operatieruimte welkom als hun kind een ingreep moet ondergaan. Nog een stap vooruit is dat de ligduur gemiddeld korter is geworden dan vroeger. En dat we nu vijf kinderartsen hebben tegenover destijds maar twee.”

Op een kinderafdeling werken is zo’n beetje een roeping. “Je hebt vooral veel geduld nodig”, vindt Rik. “Dat is ontzettend belangrijk. Je moet ook heel precies zijn in het geven van medicatie. Je dient op te letten dat je geen te hoge dosis geeft. Kinderen die erg ziek zijn, kankerpatiëntjes bijvoorbeeld, liggen hier zelden of nooit. Of toch zeker niet lang. Ze verhuizen naar het AZ Delta in Rumbeke of worden doorverwezen naar de universitaire ziekenhuizen.”

Vier kleuteronderwijzeressen in AZ Delta

Waarom Els Gouwy als kleuterleidster voor een job als pedagogisch medewerkster in het ziekenhuis heeft gekozen? “Ik vind het een mooi beroep om een glimlach op het gezicht van zieke kinderen te toveren. Ik doe dit werk met hart en ziel. Ik probeer de sfeer van buiten het ziekenhuis naar binnen te brengen. De kinderen moeten zich op de afdeling thuis voelen. Ik breng speelgoed voor hen rond, speel spelletjes, knutsel soms met hen, begeleid hen als ze bijvoorbeeld naar de operatieruimte moeten, enzovoort. Over alle vestigingen van Delta heen zijn er vier kleuteronderwijzeressen als pedagogisch medewerkster in dienst.”

“Voilà”, zegt Sinterklaas na het bezoek. “We hebben weer zieke kinderen gelukkig gemaakt vandaag. Veel mooiers dan dat bestaat er niet.”