Sint-Jozef Middelkerke vlamt tegen kansarmoede en de actie ‘alles op wieltjes’ brengt 775 euro op voor de Warmste Week

“Kerst is een tijd van licht en verbondenheid. Samen met de familie genieten rond de kerstboom is er voor heel wat van onze kinderen bij. Als school worden we ook geconfronteerd met gezinnen waar dat niet zo is. Zeker in deze tijd staan we hier extra bij stil. Met heel het team en alle leerlingen staken we daarom de handen uit de mouwen”, zegt zorgcoördinator Sabrine Geldhof van de Vrije Basis School Sint-Jozef Middelkerke. Er werd gefietst, gestept en gerolschaatst tijdens hun eerste actie ‘alles op wieltjes’.

De kinderen mochten voor één dag alles van wieltjes meebrengen. Met 10 euro konden ze een traject van 1 km afleggen. Bij de kleuters mochten de ouders zelfs komen supporteren voor hun kleine ‘coureur’. Ze konden er op datzelfde moment genieten van een gezellige koffiebar. Het 2de en 3de leerjaar zorgde voor heerlijk zelfgebakken wafels. Het werd een succes want de actie bracht maar liefst 775 euro op. Een mooi bedrag dat zal geschenken worden aan de Warmste Week. “We hopen dat door onze actie in meerdere huiskamer ‘niets is cooler dan Kerstmis’ echt een warme betekenis krijgt”, besluit Sabrine Geldhof. (PG)