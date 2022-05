Sint-Godelieveabdij heractiveert stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin

De Sint-Godelieveabdij in Brugge doet de stadsmoes-, bloemen- en kruidentuin weer herleven. Op zeven plaatsen in de tuin werd de bovenste grondlaag al verwijderd om de zaden die er al jaren verstopt zitten opnieuw de kans te geven om te kiemen, te groeien en te bloeien. Het is meteen ook de eerste keer dat een tuin van die omvang nieuw leven zal ingeblazen worden op een religieuze erfgoedsite.

“Het experiment in de machtige abdijtuin geeft mee vorm aan het toekomstplan voor deze religieuze erfgoedparel”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “Deze zomer krijgen bezoekers alvast een voorsmaakje van hoe we met respect voor het verleden een nieuw hoofdstuk willen schrijven voor deze bijzondere plek.”

“Veel meer dan een groene oase van rust”

Het toekomstplan voor de Sint-Godelieveabdij wordt voor het eerst echt tastbaar in de moes-, bloemen- en kruidentuin en dat is geen toeval. “Toen we in de zomer van vorig jaar 16.000 bezoekers mochten ontvangen, van wie er meer dan 10.000 hun toekomstvisie deelden, was duidelijk dat de tuin voor hen veel meer betekent dan een groene oase van rust,” zegt Peter De Wilde. “Het grootste onderzoek naar onroerend en roerend religieus erfgoed bracht aan het licht dat bezoekers en bewoners de beleving rond land- en tuinbouw in de stad willen laten wortelen op deze plek. Niet zozeer omdat urban farming hip is, maar vooral omdat de activiteiten die ermee gepaard gaan, de oogst en de (verwerking van) de producten een dynamische manier zijn om de ziel van deze plek te herontdekken.”

Nieuw moestuinconcept

In hun grote tuin kweekten de benedictinessen groenten, fruit, bloemen en kruiden. Receptenboekjes geven een beeld van wat er zoal geoogst werd, maar ook de ondergrond is getuige van wat hier in het verleden groeide. “Daarom verwijderen we de bovenste grondlaag en geven we de zaden die er al vele jaren verstopt zitten de kans om te kiemen, te groeien en te bloeien,” zegt Lander Hoornaert, coördinator van het Brugs Food Lab. “Wat wij binnenkort letterlijk oogsten is op zich de figuurlijke kiem om de krachtlijnen uit te tekenen van het nieuwe moestuinconcept.”

Het Brugs Food Lab werkt voor de ontwikkeling van het moestuinconcept samen met Toerisme Vlaanderen, Viro vzw, MaM (Howest), De Republiek, Vlaco en de stad Brugge.

“Verbondenheid en samenwerking”

Burgemeester Dirk De fauw draagt het project een warm hart toe. “Een speerpunt van ons beleidsplan was het uitwerken van een toekomstgerichte langetermijnvisie en een concrete aanpak van het religieus erfgoed, met inspraak van de Bruggeling. Vorige zomer zwaaiden de deuren van de Sint-Godelieveabdij voor het eerst in vierhonderd jaar open. Meer dan 10.000 bezoekers gaven hun ideeën over de invulling van de site. Dit toont aan dat Bruggelingen niet alleen bijzonder trots zijn op hun religieus erfgoed, maar ook betrokken zijn bij de toekomst ervan. Ik ben blij dat de inbreng van onze stadsgenoten nu al de eerste vruchten afwerpt. De site zal een vruchtbare voedingsbodem zijn voor verbondenheid en samenwerking in onze stad, nu en vele generaties na ons.”

Brugs Food Lab

“Als schepen van voeding ondervind ik dagelijks dat mensen gezonde en lokale voeding, én een stuk natuur dichtbij, erg belangrijk vinden. Ik ben dus grote fan van de heractivering van de historische moes-, bloemen- en kruidentuin. Daarom besliste het stadsbestuur om het Brugs Food Lab als lokale sterke actor in duurzame voeding mee in te schakelen in dit mooie project, en ze kregen daarvoor dan ook een extra ondersteuning van 25.000 euro. Ik ben heel tevreden dat de bezoekers aan de abdij deze zomer getuige zullen kunnen zijn van het experiment waarbij we de toekomstige invulling van de moes-, bloemen- en kruidentuin tonen”, vult schepen van Milieubeleid Minou Esquenet aan. (CGRA)