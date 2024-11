Sint en zijn pietenbende komen op zondag 24 november naar Brugge

Op zondag 24 november is iedereen welkom in Brugge om de Sint en zijn pietenbende langs de route te begroeten of om de feestelijkheden live te volgen via een scherm op ’t Zand. De Sint start om 14.30 uur zijn tocht aan de Rozenhoedkaai en vaart tot aan het Oud Sint-Jan, daarna gaat hij per koets naar het podium op ’t Zand. Aansluitend is er De Zotte Pietenshow in het Concertgebouw, tickets via In&Uit.

In aanloop naar de intrede van de Sint is er een tekenwedstrijd. Om deel te nemen kan je een kleurplaat halen bij een van de deelnemende winkels in Brugge. Een overzicht vind je op www.brugge.be/sinterklaas, waar je de kleurplaat ook kan downloaden. Post jouw tekening voor 18 november in de postbus van Sinterklaas in de inkomhal van het stadhuis of stuur hem op naar Sinterklaas, Burg 12, 8000 Brugge. De winnaars mogen meevaren met de boot van de Sint of ontvangen een goodiebag.