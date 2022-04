Sint-Cecilia zet 200-jarig bestaan in met nieuw boek

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia heeft dit jaar heel wat te vieren, want ze bestaat 200 jaar en zet dit feestjaar in met de voorstelling van het boek van voorzitter Ivan Winnock, ‘200 jaar Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, 1822 – 2022’.

“Onze harmonie is officieel opgericht in 1822, voor het ontstaan van België, en een van de oudste in ons land”, zegt Ivan. “Ze is ontstaan uit een zangvereniging die elk jaar optrad voor de baljuw en schepenen in het Landhuis onder de Ceciliatoren… Ondanks een blauw verleden met als tegenpool een katholiek Sint-Cecilia dat vooral kerkelijke activiteiten opluisterde, werd die tegenstelling in 1974 opgelost door een versmelting van beide verenigingen. Sindsdien wordt alle politieke inmenging geweerd uit onze onafhankelijke vereniging, waar alles is gebaseerd op een goede verstandhouding en verdraagzaamheid. Ons doel is ‘muziek maken’.”

“In de voorbije 200 jaar hebben we heel wat hoogtepunten beleefd. Daar springt zeker de verwelkoming van Leopold I op het strand van De Panne in het oog, die onmiddellijk tot erelid werd benoemd. De koning kende onze vereniging de titel ‘Koninklijke Harmonie’ toe. Later werden ook Albert I en Albert II en prinses Astrid erelid. Ook Will Tura mocht niet ontbreken als erelid. Uiteraard waren er nog meer hoogtepunten zoals onze reizen eind 19de eeuw, onder meer naar Namen, Dinant, Rotterdam… We blikken terug op memorabele optredens zoals in Bourbourg en Duinkerke, de opluistering van het feest van Fernand Huts van de Katoennatie in Antwerpen, ons optreden in Watermaal-Bosvoorde voor de Paul Delvaux-viering, de fotoshoot met Stephan Vanfleteren voor het boek ‘En avant, marche!’…”

“We zijn ook trots op de vele medailles die we in de wacht hebben gesleept. In de 21ste eeuw draagt onze website bij tot onze uitstraling. Helaas waren er ook tegenslagen, zoals de twee wereldoorlogen, de Spaanse griep, de coronacrisis… Met de jaren is de harmonie geëvolueerd van een elitaire vereniging waarvoor de gegoede klasse stevig moest betalen tot een democratische vereniging. Daarvoor zetten zich een 100-tal ereleden, een 15-tal sponsors en een 30-tal muzikanten in! Aan hen draag ik mijn boek op!”

Info: https://ceciliaveurne.be/.