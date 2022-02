Singer-songwriter Merel Forrest uit Zandvoorde leeft voor muziek

Merel Forrest (21) uit Zandvoorde (Zonnebeke) is een singer-songwriter die zachte, akoestische ‘indiefolk’ maakt. Ze wil muziekleerkracht worden, maar nog liever professioneel artieste. “Ik ben wellicht al zingend geboren, maar heb mezelf pas ontdekt in de coronatijd.” En daarna ging het snel: Merel heeft al een album uitgebracht.

“Ik ben in Ieper geboren”, vertelt Merel, die in Zandvoorde woont. “Ik studeerde humane wetenschappen aan het college in Ieper, heb er nog altijd mijn vrienden en werkte in bakkerij Vanthuyne langs de Brugseweg en in de Spar. In Ieper zette ik ook mijn eerste stapjes op de bühne, in de Vort’n Vis, en later in Dranouter. In september wil ik opnieuw gaan studeren. Ik trek naar de Arteveldeschool in Gent, waar ik muziekleerkracht wil worden. Die opleiding wil ik combineren met mijn muzikale ambities.”

Vaders gitaar

“Ik ben wellicht al zingend geboren. Maar pas in 2020, ondanks of dankzij corona, ontdekte ik de ‘oude’ akoestische gitaar van papa Rony, die in zijn jeugdjaren in een bandje speelde. Ik zocht op YouTube info en leerde spelen. Toen ontdekte ik ook mijn passie om zelf teksten te schrijven en te componeren.”

Mijn droom is professioneel artieste worden

“Ik speelde covers na en begon zelf een verhaal te schrijven, mijn verhaal, dat eind vorig jaar resulteerde in mijn eerste album ‘A new era of me’. Deze ontdekking van mezelf is een verzameling van zeven songs die mijn ‘nieuw leven’, een leven vol muziek, vertellen. Het verhaal van wat ik graag doe, wil doen, mijn passie.”

Merels muziek kan je indiefolk noemen, een genre dat in de jaren 90 uit de indierock en werd beïnvloed door de folk en countrymuziek.

Ultieme droom

“Mijn ultieme droom is professioneel artieste worden. Ik wil mijn liefde voor muziek delen met zoveel mogelijk mensen. Dankzij Ypres Blues krijg ik in Ieper een nieuwe kans, op 11 maart. In 2022 organiseren ze iedere maand een optreden, waarbij aan jong talent de kans wordt geboden om in het voorprogramma podiumervaring op te doen. En op 30 april mag ik in muziekcentrum Dranouter optreden in het kader van ‘Lokale Helden’, een zoektocht van de Vlaamse overheid naar muzikaal lokaal talent. Wie mij wil volgen, kan iedere zondagavond om 17 uur terecht op YouTube, waar ik één song of cover breng”, besluit Merel. (Ronny Larnou)