Sinerjey en Joshua bouwen in Ieper grootste spookhuis van het land

Ieper is hot met Halloween. Niet alleen pakt Bellewaerde uit met maar liefst zeven spookhuizen, ook theaterbureau Kostumation doet een stevige duit in het zakje. Met spookhuizen in indoorspeelplein Conquesta en Sinerjey’s Dance Studio én een halloweentocht in samenwerking met Stad Ieper staat zaakvoerder Joshua Van Bost voor één van de drukste periodes van het jaar.

De bekende Ieperse danser Sinerjey Meyfroodt (35) opende samen met vriendin Marthe De Pillecyn, bekend als zangeres bij K3, op 14 september de opvolger van Da Jump in de Brugseweg en pakt nu uit met een stunt van jewelste. “Tijdens de herfstvakantie wordt onze dansstudio, en het ganse terrein rondom, omgebouwd tot het grootste pop-up spookhuis van het land”, vertelt Sinerjey Meyfroodt. “Het wordt superspectaculair met maar liefst acht verschillende zones en tot 20 acteurs en figuranten. We kijken ernaar uit om hiermee Halloween nog meer naar onze mooie stad te brengen.”

Zone of Terror

Voor de uitwerking gaat de dansstudio in zee met theaterbureau Kostumation van Joshua Van Bost (28). “Het idee is ontstaan toen ik op zoek was naar een hulpsint”, vertelt Sinerjey. “Mijn mama kende Joshua van Kostumation en wist dat hij allerlei zulke leuke bezoekjes organiseerde. Zo ben ik gaan googelen en bij hem terechtgekomen. Na ons telefoongesprek was zijn enthousiasme en motivatie zo aanstekelijk dat ik nog meer ben gaan opzoeken om te zien wat hij allemaal deed en ik werd nog enthousiaster.”

“Dit is slechts de eerste stap van hele leuke toekomstplannen”

“Tijdens schoolvakanties zijn er nooit danslessen en dan zitten veel ouders met het probleem dat ze niet goed weten waar naartoe te gaan met hun kinderen. Toen vroeg ik Joshua of hij ideetjes had om tijdens elke schoolvakantie een leuke activiteit te bedenken, zodat onze kids en uiteindelijk ook de hele stad zich kan amuseren. Toen ontstond het eerste idee van de Zone Of Terror. Dit is slechts de eerste stap van hele leuke toekomstplannen. Ik voel een bepaalde magie tussen onze dansstudio en Kostumation, tussen ons en Joshua.”

Scare levels

Spookhuis Zone of Terror opent de deuren op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 november en werkt met twee scare levels. “Level 1 is van 19 tot 21 uur en meer gericht op de jonge kinderen die ook naar de dansschool komen. We willen de kans geven aan iedereen om het spookhuis te komen beleven. Dat wil zeggen dat we in het begin van de avond vragen aan de figuranten om zich een beetje in te houden. De kindjes krijgen ook een scare button. Als ze te bang zijn, kunnen ze die gebruiken tegen de griezels”, legt Joshua uit. “Voor de oudere gasten mag het natuurlijk wat gewaagder zijn. Scare level 2 van 21 tot 23 uur wordt dus meteen een pak enger. De toegangsprijs bedraagt 6 euro.”

Maar daar blijft het niet bij voor Joshua, want vandaag (vrijdag 28 oktober, red.) tovert hij met Kostumation ook indoorspeeltuin Conquesta om tot spookhuis The Haunted Playhouse. “Ik wil altijd dingen doen die uniek zijn. Daar is dat ook zeker het geval, omdat we gaan werken met de speelkooien. We laten de bezoekers – geen kinderen, maar volwassen en jongeren vanaf 14 jaar – door de speelkooien kruipen. We weten dat dit van veel ouders een stille droom is. Er zijn een vijftiental acteurs die hen de stuipen op het lijf zullen jagen.”

Halloweentocht

Naast die twee spookhuizen werkt Kostumation bovendien samen met Stad Ieper voor een halloweentocht in de binnenstad op zondag 30 en maandag 31 oktober. “Dat organiseren we nu voor de tweede keer”, vervolgt Joshua. “Drie jaar geleden – voor corona dus – pakten we groots uit met een tocht, verhalen, griezelzones, randanimatie en een slotshow op de Grote Markt. Dit jaar is het iets eenvoudiger, maar daarom niet minder spectaculair. De tocht van 3 kilometer, vooral op de vestingen, is niet superlang maar wel heel intensief. In de drie kilometer zitten er elf griezelzones, goed voor vijftig figuranten, en dat wordt afgewisseld met randanimatie. Zo hebben twee dansscholen –Sinerjey’s Dance Studio en Dance Space – een prachtige halloweenchoreografie voorbereid, treedt het trommelkorps van de Harmonie van Dikkebus op én is er vuuranimatie. De eerste dag is meer gericht op gezinnen met jonge kinderen, de tweede dag is voor 14-plussers. Dan gaan we weer all the way.”

En er is nog meer: Kostumation baat ook twee spookhuizen uit in Plopsaland en verzorgt een kinderprogramma in Conquesta tijdens de herfstvakantie. “Dit is voor ons de drukste periode van het jaar, ook omdat alles zo kort op elkaar volgt. Na de halloweenperiode volgt meteen de sintperiode. Zo organiseren we op 6 november een grootse intrede van de Sint in Aalst. Onze laatste dag met activiteiten rond Sinterklaas staat op 12 december gepland en op 2 december starten we in Ieper al met het Huis van de Kerstman op de Grote Markt. Dus dat overlapt elkaar en dat betekent dat ik eigenlijk geen enkel vrij weekend meer heb tot eind januari.”

Vijf jaar Kostumation

Kostumation bestaat ondertussen vijf jaar. “Afgelopen zomer hebben we dat groots gevierd met een feest met optredens van Samson en Marie en Camille Dhont. We zijn nu van plan om jaarlijks zo’n festivalletje te organiseren”, vertelt Joshua. “Eigenlijk is het allemaal heel kleinschalig begonnen, maar op den duur beginnen mensen je te kennen en word je ook gevraagd om animatie te doen op kinderfeestjes. Zo is gegroeid en ondertussen doen we zo goed als alles: straattheater, vuuranimatie, steltlopen, kindershows…”

Zelf in een kostuum kruipen zit er voor Joshua niet in dit weekend. “Ik zal het te druk hebben met de coördinatie, maar los van Halloween probeer ik toch nog zo veel mogelijk zelf te doen”, glimlacht Joshua, die een relatie heeft met Seppe Couwet. “Hij doet ook vaak mee als figurant en dat is leuk. Zo zit hij er ook een beetje in.”