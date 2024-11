Simona viert honderdste verjaardag in De Strandjutter

Feest in De Strandjutter: Simona De Maesschalk mocht er vrijdag honderd kaarsjes uitblazen. De fiere eeuwelinge groeide op in het Oost-Vlaamse Zeveneken.

“Daar zijn in de oorlog verschillende doden gevallen bij bombardementen”, herinnert Simona, die toen nog maar een jaar of zestien was. “Ik heb veel schrik gehad in de oorlog. Twee van mijn vier broers werden opgeëist door de Duitsers. Maar ik herinner me ook nog de vreugde toen de oorlog voorbij was en de Duitsers weer weg waren. Er werd toen veel gefeest. Honger hebben we gelukkig nooit gehad. Wij hadden een stukje land en leefden van ’t veld. En af en toe werd er thuis een varkentje geslacht.”

Simona was de jongste van zeven kinderen. “Mijn vader heb ik nooit gekend: die is gestorven toen ik veertien dagen oud was. Mama bleef dus met haar zeven kinderen alleen achter”, vertelt Simona. Ze heeft haar vier broers en twee zussen allemaal overleefd. “Mijn geheim? Ik heb altijd alles met mate gedaan, en voor de rest moet je gewoon een beetje geluk hebben zeker? Mijn moeder is ook 99 jaar geworden”, klinkt het.

Niemand gelooft het

Volgens haar dochter Linda was Simona een harde werkster. “Mama was zelfstandig hoedenmaakster, en deed daarnaast allerlei vrijwilligerswerk. Stilzitten was, en is nog altijd, niks voor haar: ze helpt haar medebewoners hier graag boterhammetjes smeren aan de ontbijttafel. Ze kon trouwens de beste wafels en vlaaien bakken.” Simona is voor haar leeftijd ook nog opvallend helder bij geest. Je zou niet zeggen dat ze honderd is.

“Níemand wil het geloven”, lacht haar dochter Linda. De kranige eeuwelinge is naar eigen zeggen verslaafd aan kruiswoordraadsels, maar ze vertelt ook graag over vroeger. Over haar werk als hoedenmaakster, bijvoorbeeld. “In die tijd droegen alle vrouwen een hoed. Tijdens de mis was dat zelfs verplicht.”

Kleinkinderen heeft Simona niet, maar haar achternichtjes maakten een mooie verjaardagskaart voor haar. “Ze wonen in Thailand en brachten die kaart afgelopen zomer voor me mee toen ze hier op bezoek waren. Ik mocht ‘m nu pas openen”, zegt Simona, die erin slaagde om de envelop al die tijd dicht te houden. “Maar het jeukte wel af en toe”, knipoogt Simona.