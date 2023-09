Simon Popelier (29) combineert drukke job met tal van hobby’s: “Ik ben geen enkele avond in de week thuis”

Hij woont pas een half jaar in Tielt, maar Simon Popelier is er meer dan thuis. Als echte KSA’er en nu ook hobbybrouwer is hij een bekend gezicht in de stad. “Als je je eigen biertje door iemand op café ziet drinken of als je het zelf kunt bestellen, dan geeft dat een machtig gevoel.”

Met zijn vriendin Selien is Simon dit voorjaar in Tielt komen wonen. “Het moest er eens van komen. Mijn ouders wonen in Pittem, mijn vriendin is van Brugge. Maar zelf liep ik lagere en middelbare school in Tielt en ging ik er als tienjarige bij de KSA. Mijn sociaal leven speelt zich hier af. Mijn moeder heeft me ettelijke keren naar Tielt mogen voeren.”

Je bent ook een van de zes gezichten van de Tjolder Brewery. Hoe is die ontstaan?

“Een vijftal jaar geleden zijn we ermee gestart. Het gaat om zes vrienden uit het middelbaar, we studeerden dus allemaal aan het Tieltse VTI. Maar ook tijdens onze hogere studies bleven we elkaar tegen het lijf lopen. Maar daarna zwerfden de meesten van ons uit en om elkaar niet uit het oog te verliezen, kozen we voor een nieuwe hobby. Omdat met de koersfiets gaan rijden niet op ons lijf geschreven is, kozen we – onder invloed van een biertje – om zelf bier te gaan brouwen. We zijn een opleiding gaan volgen bij Syntra West en hebben een mini-installatie gekocht, die we in Meulebeke hebben neergepoot.”

Jullie brouwerij draagt ook wel een aparte naam.

“In West-Vlaanderen kent iedereen tjolen. Zelf hebben we in Gent veel getjoold, van het ene café naar de andere uitgaansgelegenheid. Soms waren we meer onder weg dan dat we op café zaten. En ook het brouwen is soms tjolen, steeds opnieuw beginnen. Onze doelstelling is om om de twee jaar een biertje op de markt te brengen. Dat is ondertussen al gelukt met onze Tjolder Tripel. We roepen daarbij ook de hulp van vrienden en familie in. We creëren eerst een zestal verschillende recepten met uiteenlopende smaken en komen uiteindelijk – na feedback van onze achterban – tot een definitief recept. Het experimenteren gebeurt in Meulebeke, het brouwen zelf in Gent waar we 4.000 liter kunnen brouwen, goed dus voor 12.000 flesjes. Volgend jaar brengen we ons tweede biertje uit, dat zal een bruin zijn.”

Hoe waren de reacties op jullie Tripel?

“Zeer goed eigenlijk. Je kunt het nu al in een 40-tal cafés in de regio drinken. Het is altijd leuk om iemand jouw bier te zien drinken of er zelf eentje op café te nuttigen. Machtig. Het vindt nu ook zijn weg via de drankenhandels, zo kunnen we eigenlijk zelf niet meer bijhouden waar het allemaal terechtkomt. Er is het brouwen zelf natuurlijk, maar ook marketing en de verkoop. Dat verdelen we wat onder ons zessen.”

En jullie vielen letterlijk al in de prijzen.

“Er zijn drie grote concours. In Lyon en Londen wonnen we zilver, in Frankfurt zelfs goud. Als je dan ziet dat je pakweg een bier als Delirium Tremens achter je kunt houden, dan ben je niet slecht bezig.”

Waar eindigt dit?

“Het zal een hobby met veel facetten blijven. Het is leuk om te doen, op bierfestivals te gaan staan en mensen te leren kennen. Maar niemand van ons heeft de ambitie om het professioneel te gaan doen.”

Je bent ook een echte KSA-man.

“Ik geloof dat ik tien jaar hoofdleider ben geweest. Ik heb me ook geëngageerd in Noordzeegouw, de provinciale werking, en ook nationaal ben ik actief. In Tielt ben ik nog voorzitter van de vzw. Die hebben we destijds opgericht om de nieuwe lokalen op het Generaal Maczekplein te bouwen, we gaven toen ook al grote fuiven. Nu nog overigens. KSA telde ongeveer 200 leden toen ik startte als hoofdleider, we zijn blijven groeien tot boven de 330.”

“Als je leider bent geweest bij een jeugdbeweging staat dat goed op je cv”

“KSA Tielt is ook een van de oudste van het land. Het is ontstaan in Roeselare en meteen zijn Tielt en Brugge er bij gekomen. Ondertussen zijn er over Vlaanderen ongeveer 260 KSA-groeperingen met meer dan 25.000 leden. Het oranje-blauw is hier goed verankerd in onze provincie met 80 KSA-groeperingen. We zijn ook al volop bezig met de voorbereiding van 100 jaar KSA over vier jaar. Daarvoor zijn we nu al onze archieven aan het uitpluizen en digitaliseren.”

Ga je nog mee op kamp?

“Zeker, om te koken. Met onze veldkeuken staan we dan ergens in een wei, meestal in de Ardennen. Dit jaar waren we in Limburg te gast en om de vier jaar in de champagnestreek. Samen met leiders van vroeger zorgen we nu voor het eten tijdens deze tiendaagse. Het is soms ook een beetje tjolen, je hebt er weinig comfort, maar het is vooral ook veel plezier maken. Mijn vriendin gaat niet mee, een groot deel van mijn vakantiedagen spendeer ik dus aan KSA.”

Lid zijn van een jeugdbeweging is nog altijd een les voor het leven?

“Zeker. De jeugd zit steeds meer achter hun scherm, maar toch groeien alle jeugdbewegingen hier nog in Tielt. Met Aarsele en Schuiferskapelle erbij hebben we hier overigens drie KSA’s. In de leiding staan bij een jeugdvereniging staat ook goed op je cv. Je leert er samenwerken, organiseren, communiceren… Ik zou het iedereen aanraden.”

En vorig jaar maakte je ook je debuut op de planken?

“Bij Theater Dakwerken. Een fantastische ervaring, we stonden slechts met vier acteurs op het podium. Het was dus meteen een hoofdrol. Intensief, maar ik ben blij dat ik me ook eens artistiek heb kunnen uitleven.”

Nog zaken waarmee je bezig bent?

“Eerlijk? Ja, ik ben nu ook nog peter van het project Lerend Netwerk Logistiek bij VOKA, waarbij we samenkomen met logistieke managers om ideeën uit te wisselen. Zo zie je maar, ik ben geen enkele avond in de week thuis. Er is altijd wel ergens een vergadering.”