SIDEC-kalender 2025 zet lokale handelaars in de verf

Chocolade, een bos bloemen en de gloednieuwe SIDEC-kalender 2025? Het jaarlijkse hebbeding, dat door handelaarsorganisatie SIDEC van Komen-Waasten in elkaar wordt gestoken, is vanaf vandaag opnieuw gratis te verkrijgen. “Het gaat hier vooral om de mensen, niet om de producten.”

Van humoristisch tot bittere ernst en van ludiek tot erg zakelijk? De SIDEC-kalender anno 2025 biedt weer een leuke mix van foto’s, die de lokale handelaars in de verf moeten zetten.

“We zijn ondertussen al aan de 22ste editie aangekomen”, glundert SIDEC-voorzitter David Kyriakidis. “Het is een echt hebbeding geworden, waar de Komenaars jaarlijks naar uitkijken. Je hebt vanzelfsprekend het feit dat hij gratis is. De kalender wordt helemaal betaald door de 48 deelnemende handelaars. Maar daarnaast zijn ook de foto’s echte eyecatchers geworden. Dat werd een tweetal jaar geleden duidelijk, toen onze leden plots om wat ludiekere foto’s begonnen te vragen. Hun klanten kregen een kalender, zagen de erg zakelijke foto’s en bemerkten dat die handelaars in het echt zo saai niet waren. Het toont aan dat de kalender en de foto’s een waar gespreksonderwerp zijn. Dit jaar worden zo 11.000 exemplaren bij de handelaars verdeeld, een absoluut recordcijfer.”

Met gezichten

Volgens de voorzitter toont de kalender ook meer dan ooit aan dat de lokale handelaars deel uitmaken van het gemeentelijke DNA. “Je zal merken dat nagenoeg niemand kiest om zijn of haar producten naar voren te schuiven. Het is een kalender gevuld met gezichten. De kracht van lokaal aankopen schuilt hem in die aanspreekbaarheid. Online iets aankopen? Daar ben je een nummer op een website. Lokaal aankopen? Daar ga je naar iemand, een gezicht, een persoon die meestal ook je naam kent. De handelaar denkt veelal mee met je aankopen en gaat tussendoor ook nog even over andere zaken praten. Het weer? De prijs van de energie? Of de nieuwe haarsnit van je kinderen? Ik zie de webgiganten er nog niet meteen een gesprek over voeren.” (SR)