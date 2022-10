Shari Bossuyt ontvangen op Koninklijk Paleis

Wereldkampioene Shari Bossuyt werd ontvangen op het Koninklijk Paleis.

Deze namiddag werden Belgische topatleten die zich in 2022 hebben onderscheiden, ontvangen op het Koninklijk Paleis.

Het gaat om de atleten die een medaille wonnen op een Europees of Wereldkampioenschap in een olympische of paralympische discipline en de medaillehouders van de Wereldspelen van Birmingham. Onder meer Shari Bossuyt was erbij en ging in gesprek met Koningin Mathilde.