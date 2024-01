Shady en Sidi starten met een nieuw reinigingsbedrijf: “Reinigingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar”

Twee jonge ondernemers hebben met PH Solutions een nieuw reinigingsbedrijf opgericht. Shady Mansy (22) uit Zillebeke en Sidi Capgras (24), afkomstig uit Wijtschate en nu wonend in Ieper, willen met softwash een revolutionaire methode introduceren.

“Softwashing maakt gebruik van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en lage druk om vuil, schimmel en algen te verwijderen. Een van de grootste voordelen van softwashing is dat het veiliger is voor delicate oppervlakken zoals daken, gevels en bestrating. De lage druk minimaliseert schade aan het materiaal, wat resulteert in een langere levensduur van de oppervlakken”, aldus Shady en Sidi.

Softwashing is verder ook milieuvriendelijk. “De gebruikte reinigingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar en veilig voor planten, dieren en mensen. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over schadelijke chemicaliën die in het milieu terechtkomen.”

Particulieren en bedrijven

Met een bestelwagen en aanhangwagen trekken Shady en Sidi voortaan door de Westhoek om zowel bij particulieren als bedrijven schoon te maken. “Het kan gaan over het reinigen van ramen, gevels, parkeerplaatsen of andere ruimtes.” In de bestelwagen werd een ruimte ingericht voor de softwashinstallatie, op de aanhangwagen bevindt zich de hogedrukreiniger met een tank van 450 liter. “Met behulp van onze JetWave hogedruksysteem wordt water onder hoge druk op het te reinigen oppervlak gespoten, waardoor vuil, vet en zelfs hardnekkige vlekken gemakkelijk worden verwijderd. Deze techniek biedt tal van voordelen zoals tijdsbesparing, milieuvriendelijkheid en veelzijdigheid. Het is een snelle en effectieve manier om oppervlakken grondig schoon te maken zonder chemicaliën te gebruiken.”

Info:www.ph-solutions.be; info@ph-solutions.be; 0485 05 04 43.