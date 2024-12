Serviceclub Zonta schenkt 140 feestmaaltijden: “Heel wat mensen lijden honger”

Serviceclub Zonta Waregem zal op maandagavond 30 december meer dan 140 gratis feestmaaltijden schenken aan ’t Kelderke, de sociale kruidenier.

“De maaltijden worden die avond uitgedeeld aan de klanten van ’t Kelderke, zodat ook zij kunnen genieten van een heerlijke maaltijd op oudejaarsavond, zelfs in moeilijke tijden”, klinkt het bij Zonta.

“Serviceclub Zonta streeft naar een betere wereld voor vrouwen en meisjes. Deel uitmakend van Zonta International, adviserend orgaan bij de VN, laten we onze stem horen, bijvoorbeeld tegen geweld op vrouwen en kinderen. Via allerhande activiteiten zamelen we geld in en steunen hiermee lokale maatschappelijke projecten.”

Gourmet of zalm

“Er zijn twee feestmaaltijden. Gourmet met kroketten en perziken, en zalm met kroketten en spinazie. Daarbij komt nog een dessert. Alleenstaanden krijgen een extra portie om iemand uit te nodigen. Jaarlijks schenkt Zonta rond de 5.000 euro aan ’t Kelderke.”

80 gezinnen

‘t Kelderke vzw helpt graag alle mensen uit Groot-Waregem, die het even moeilijk hebben, door het verstrekken van kruidenierswaren, in een discreet kader. “Jaarlijks hebben we 35.000 euro nodig bij ’t Kelderke”, zegt een verantwoordelijke.

“80 gezinnen, goed voor 240 personen, komen wekelijks om hun voedselpakket. Het meeste krijgen we, maar er wordt ook aangekocht. ’t Kelderke werkt met 60 vrijwilligers. Wekelijks kunnen klanten een pakket komen afhalen voor 1 euro. Vanaf vier personen is dat 2 euro.”

Basisbehoefte

“De bestuurders en een team van vrijwilligers zetten zich in om vzw ’t Kelderke optimaal te organiseren volgens de geldende regelgeving. Dit met steun van alle serviceclubs uit Groot-Waregem, diverse non-profitorganisaties, ESF+, Stad en Welzijnshuis (OCMW) Waregem en Foodact-W13. Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte.”